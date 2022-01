Un ataque DDoS en Andorra deja sin conexión a varios streamers en Twitch: se produjo durante la serie 'Squid Games' de Minecraft

Varios streamers de la comunidad hispanohablante en Twitch iniciaron una nueva serie de Minecraft con temática de 'El juego del calamar'. El objetivo era sencillamente pasar una serie de pruebas hasta alzarse con un bote de 100.000 dólares. Sin embargo, la pasada noche del viernes perjudicó especialmente a varios de los creadores de contenido en la plataforma. Y es que hubo un ataque DDoS hacia los servidores de Andorra Telecom.

Como algunos sabréis, parte de la comunidad de creadores que se encuentra participando estos días en los 'Squid Games' residen en Andorra, entre ellos Rubius, Auronplay, TheGrefg, Alexby11, y más. fue en mitad de una de sus retransmisiones en Twitch anoche cuando el ataque DDoS perjudicó a Andorra Telecom, el único proveedor de servicios del micro-Estado.

El ataque tuvo lugar entre las 8 y las 9 de la noche, pero no fue hasta las 10 cuando el proveedor publicaba en Twitter que efectivamente se trataba de un ataque DDoS. El servicio pareció haberse restablecido sobre las 10 y media de la noche.

⚠️ Us informem que la xarxa d’internet està patint un atac de denegació de servei (DDoS). Per aquest motiu, pot ser que alguns usuaris tingueu dificultats per navegar per internet. Ho estem mitigant.