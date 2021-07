Audacity responde a la polémica y dice que no venderá datos de usuarios aunque sí recolectará algunas informaciones

Audacity ha publicado un comunicado en la plataforma Github en donde dice que la polémica levantada por su nueva política en cuanto a condiciones de uso se debe "en gran parte a una redacción poco clara" de sus nuevas políticas.

Daniel Ray, el jefe de Estrategia de Muse Group, explica que la empresa va a reescribir estas condiciones de uso para que se entiendan mejor, pero que uno de sus puntos más importantes es que la firma propiedad del software "no va a vender ningún dato recolectado a terceras partes".

Qué datos va a recoger Audacity según sus nuevas condiciones de uso

La recogida de datos "es limitada", según el comunicado. Las informaciones que se van a recolectar de los usuarios de esta plataforma son:

Dirección IP .

Información básica del sistema como son la versión del sistema operativo y tipo de CPU.

Datos del informe de errores (opcional) que son enviados manualmente por los usuarios como parte de un informe de errores.

Datos adicionales: "No recopilamos ningún dato adicional más allá de los puntos mencionados anteriormente para ningún propósito".

Además, promete no recopilar no proporcionar información adicional a la descrita para ninguna entidad gubernamental ni a ningún organismo encargado de hacer cumplir la ley. Solo si un tribunal los obliga podrán aportar esta información.

La información de la polémica

A principios de mayo de este año Audacity, el más popular de los programas de edición de audio, fue adquirido por Muse Group, una compañía rusa especializada en software musical (pues venían desarrollando plataformas tan populares como MuseScore o Ultimate Guitar).

Tras la compra, el primer cambio de código incorporado (discretamente) al repositorio estaba dirigido a implementar un sistema de telemetría que nadie había pedido ni necesitaba para usar Audacity.

La polémica generada hizo que en un primer momento MuseGroup optase, si no por suprimir el sistema de telemetría, sí al menos por cambiarlo para que los datos no fueran recopilados por terceros (Google y Yandex), sino que permaneciesen en los servidores de Audacity. La polémica generada hizo que en un primer momento MuseGroup optase por cambiar esto para que los datos no fueran recopilados por terceros (Google y Yandex), sino que permaneciesen en los servidores de Audacity.

Ayer publicábamos una novedad importante: un cambio en la política de privacidad de la aplicación vigente desde su última actualización (del 2 de julio), que permite a la compañía recopilar un mayor número de datos de uso… y compartirlos con las autoridades estatales, con "asesores" y con "potenciales compradores".

Ahora, desde el Grupo Muse dicen que todo se debe a un malentendido y que no será para tanto.

Alternativas a estas versiones nuevas de Audacity

Mientras vamos conociendo qué sucede, Genbeta ha preparado para ti una lista de versiones anteriores a esta última de Audacity, que no cuentan con estas nuevas condiciones de uso, que no acaban de convencer a muchos usuarios, como se puede ver en los comentarios en Github.

Además, recuerda que tras conocerse estos cambios, el equipo de Audacity ha subido 31 versiones de este programa a Archive.org. Tal y como explican en dicha web, "esto fue creado debido a los nuevos Términos de Servicio de Audacity con fecha 2 de julio de 2021".