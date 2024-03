El aviso de Hacienda para la Renta 2023 si has comprado o vendido criptomonedas: te incitan a que las declares

Estamos a dos semanas de que arranque la campaña de la Declaración Renta 2024, pero ya la Agencia Tributaria ha lanzado alguna de las herramientas que más esperábamos. Una de ellas es el acceso a nuestros fiscales que a fin de cuentas es la información que sabe Hacienda de nosotros y con la que se va a cruzar el modelo 100 que entreguemos. Si hay discrepancias, tendrás muchas 'papeletas' para que te llegue una carta pidiendo documentación.

En los últimos años, hemos visto como mucha gente ha decidido pasar a invetir en monedas virtuales generando una ganancia patrimonial importante. Hacienda se ha tenido que adaptar a este nuevo producto para poder aplicar el impuesto de IRPF sobre las criptomonedas que has vendido. Y lo "mejor" de todo es que cada año tienen más datos sobre estas operaciones, obligándote a tener que declararlas.

El código de error CR20001 que aparece en los datos fiscales

En esta campaña de la Renta 2023 hemos visto como se han estrenado varios modelos informativos como es el 721 para remitir datos sobre las criptomonedas de fuera de España. Pero las empresas que comercializan con estos productos dentro de España también están obligadas ya a informar de las criptomonedas que has vendido y comprado, así como lo que tienes a 31 de diciembre en la cartera virtual.

Es decir, si usas una plataforma como Binance que tiene sede en España debes saber que tus datos de compra-venta de criptomonedas se han remitido a Hacienda aunque de manera parcial. Precisamente la administración va a poder conocer que a tu DNI se ha vendido una criptomoneda a un valor concreto pero a priori no por cuánto la compraste. De esta manera no saben si es una ganancia o una pérdida patrimonial que se tenga que declarar.

Y para que sepas que Hacienda te tiene 'fichado', han incluido un nuevo aviso en los datos fiscales de la Renta 2023. En concreto es el aviso con código CR20001 que dice lo siguiente:

La Agencia Tributaria dispone de información sobre sus operaciones con monedas virtuales y/o saldos en monedas virtuales del año 2023. Estas operaciones pueden haber generado diferentes tipos de rentas que deban declararse. Si se generan ganancias y/o pérdidas patrimoniales de la transmisión o permuta deberán ser declaradas en el apartado 'Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales (casilla 1800 y siguientes) de la declaración del impuesto.

Tal y como han explicado en un vídeo creado por CLCRIPTO - TAX & LEGAL, en este momento Hacienda sabe cuándo has comprado una cripto y su valor pero no saben las ganancias, ni lo que se tiene en exchanges del extranjero. Y teniendo en cuenta esto vas a tener que declarar las criptomonedas de las que Hacienda tiene conocimiento, ya que van a poder cruzar los datos.

Otra situación es que no quieras declarar las monedas virtuales que hayas adquirido en empresas con sede en España, arriesgándote a una inspección y una posible complementaria. Las únicas que ahora mismo pueden ser no declaradas son aquellas del extranjero. Esto hace que ahora mismo tengas que tomar una decisión sobre si declararlas o mejor arriesgarte a no hacerlo el próximo 3 de abril.

