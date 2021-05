La 'caída' de Twitch que la mantuvo offline durante horas, posible gracias al poder de Telefónica para bloquear webs sin control judicial

"Ocurrió un error de red. Inténtalo de nuevo. (Error nº 2000)". Este fue el mensaje que ayer por la tarde se encontraron los miles de usuarios españoles de la plataforma de streaming Twitch.

A estas horas, ya es posible acceder a la plataforma… si bien, aunque la cuenta de soporte de Twitch en Twitter ha dado por cerrada la 'incidencia', algunos usuarios siguen reportando problemas a la hora de reproducir vídeos.

Sin embargo, lo interesante de lo ocurrido ayer es preguntarse por qué lo ocurrido afectó únicamente a los usuarios españoles.

Y la respuesta es bien sencilla: porque el "error de red" realmente tenía poco que ver con problemas técnicos de Twitch, y mucho, por el contrario, con el Juzgado de lo Mercantil de Madrid y su forma de entender la protección de los derechos audiovisuales.

Y es que las razones de la 'caída' de Twitch hay que buscarlas en una sentencia del pasado mes de febrero, en la que el juez ordenaba a las operadoras bloquear los recursos web que la compañía Telefónica Audiovisual Digital identificase como vulneradores de sus derechos de emisión de partidos de fútbol.

Y no sólo eso, sino que la sentencia habilitaba a que estos bloqueos se realizaran sin necesidad de contar con la supervisión del Poder Judicial. Aquí un fragmento del texto de la misma:

En resumen, Telefónica remitió esta semana un mismo listado estandarizado a todas las operadoras, que contaban con sólo tres horas para incluirlo en sus listas de bloqueo…

…y, aparentemente, nadie supervisó que, tal y como estaba elaborado el listado, dejaría innacesible no un único canal de Twitch, sino la plataforma al completo. Tampoco hubiera cambiado mucho en caso contrario: aunque las operadoras identificasen el problema, siguen obligadas a bloquear hasta que Telefónica Audiovisual se desdiga.

Según explicaba entonces David Maeztu, abogado especialista en derecho digital que ejerció como abogado de Seriesyonkis, las operadoras se 'allanaron' (término jurídico que indica que se mostraron de acuerdo con lo planteado en la demanda), por lo que

"Realmente no ha habido una discusión jurídica sobre nada, no ha habido una controversia, no ha habido nada […] lo que hacen de esta forma es darle una apariencia de legitimidad, porque cuando alguien proteste por esto se puede decir que lo ha mandado un juez".