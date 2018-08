La cartera "inhackeable" de criptomonedas de McAfee es tan segura que incluso instalaron el DOOM en ella

La empresa apadrinada por John McAfee para crear una cartera de criptomonedas "inhackeable" no para de quedar en evidencia. La semana pasada os contamos que un investigador de seguridad holandés había conseguido rootear en sólo una semana el dispositivo físico en el que se basa, y ahora un joven investigador ha ido un paso más allá instalando aplicaciones de terceros en él. Concretamente el mítico videojuego 'DOOM'.

McAfee defendió a su empresa en su día asegurando que rootear no es lo mismo que hackear, algo que ya le ha valido una nominación de los premios de seguridad Pwnie a la peor respuesta empresarial. Habiendo instalado un juego en el dispositivo, lo que queda claro es que no tiene las medidas de seguridad necesarias para impedir que se instalen otras aplicaciones maliciosas como keyloggers que pudieran vulnerar la seguridad de sus usuarios.

In recognition of @Bitfi6 and @officialmcafee and their prestigious @PwnieAwards accolades, we'd like to show you @spudowiar playing DooM on his #BitFi secure wallet! Congratulations! pic.twitter.com/50qZZu1MnF

La empresa se llama Bitfi, y está intentando comercializar una cartera de criptomonedas física que cuesta 200 dólares, y que te puedes llevar siempre contigo para tener siempre contigo las criptomonedas y todas las claves. Sin embargo, en sólo una semana la seguridad del software quedó en entredicho cuando consiguieron instalarlo en un ordenador, y ahora es el propio dispositivo el que ha quedado en evidencia al haber conseguido instalar y utilizar una aplicación.

¿Y por qué es esto importante? Pues porque para instalar y jugar a un juego como este hace falta que el dispositivo te conceda varios permisos. Por ejemplo, necesitas instalar y realizar una ejecución arbitraria de código, leer y escribir sobre la memoria RAM, o tener acceso al control de la pantalla táctil.

While seemingly cavalier, playing a game requires a few permissions to be granted:



install and execute arbitrary code;

read and write from storage and RAM;

write to framebuffer;

read from touchscreen.



Now, think about how *you* would steal coins. I bet there's a bit if overlap.