La generación Z llega tarde a menudo, pierde tiempo en hacer sus tareas y falta al trabajo por salud mental: lo dicen los estudios

Ya hemos visto conclusiones de estudios que hablan de que Para la Generación Z, llegar diez minutos tarde a encuentros laborales es tan correcto como llegar a tiempo y que eso los boomers lo llevan muy mal. Pues resulta que el tema de la tardanza entre los jóvenes está siendo un tema de polémica en muchos foros y redes sociales.

En ese constante análisis a una generación que está ahora entrando de lleno en el mercado laboral y, en muchos casos, poniendo en jaque prácticas instauradas por los jefes de toda la vida, hoy vamos a ver esta nueva polémica: la de no ser puntual.

No es solo llegar un poco tarde a las reuniones, sino que parece que el problema también radica en no entregar a tiempo los trabajos. Una directora ejecutiva de finanzas y entrevistas del MIT usó la red social X, para criticar la gestión del tiempo de los jóvenes.

“Soy entrevistadora en el MIT. Todos los candidatos llegaron tarde a su entrevista por Zoom”, escribió, aunque luego lo eliminó por la polémica creada. Aunque como las redes sociales no perdonan, ya hay quien le había hecho captura de pantalla antes de borrarlo y medios como Fortune se hicieron eco de ello. Ella recuerda que esas entrevistas que realiza son muy importantes porque “podría afectar a dónde vas a estudiar durante los próximos 4 años de tu vida”.

No cumplen plazos, según estudios

Pero, según estudios realizados, su experiencia puede no ser una coincidencia: los trabajadores de la Generación Z, en general, faltan más al trabajo que otros trabajadores de más edad y tienen dificultades para cumplir con los plazos.

Por ejemplo, los días perdidos por empleado aumentaron a un ritmo más rápido entre los jóvenes de 21 a 25 años en Gran Bretaña que para la población en su conjunto entre 2019 y 2022, según una investigación de la consultora de bienestar de los empleados GoodShape, que hizo pública Bloomberg.

“Siempre se ha asumido que las generaciones más jóvenes son más sanas y las generaciones mayores tienden a estar más enfermas”, explican desde GoodShape. Pero en el caso de la Generación Z no está sucediendo esto y "una gran parte de eso se debe a problemas de salud mental”. En cuanto a la salud mental, la culpa viene de cómo la sociedad está montada.

Según el estudio: los jóvenes trabajadores de hoy se encuentran en una situación particularmente difícil. Después de que sus años universitarios durante la pandemia supuso estar encerrados en un dormitorio, ahora se enfrentan a una economía debilitada y alquileres muy caros.

Faltan más días al trabajo

Además, incluso si no faltan al trabajo por tomarse un día por enfermedad, no están cumpliendo con los plazos. Un estudio independiente de Asana también compartido por Bloomberg muestra que los trabajadores de la Generación Z tienen más probabilidades de incumplir plazos que cualquier otra generación.

En promedio, los trabajadores de la Generación Z incumplen casi una cuarta parte de sus plazos cada semana, en comparación con el 6 % de los baby boomers y el 10 % de la Generación X.

Además, la investigación cree que se debe a que la Generación Z (que pierde cuatro horas y media a la semana en tareas innecesarias, según Asana) no sabe cómo priorizar su tiempo.

Solo está aprendiendo

Nick South, director ejecutivo de Boston Consulting Group, dice que la impuntualidad no es un rasgo específico de la Generación Z, es más bien una curva de aprendizaje por la que pasa todo trabajador joven al comienzo de su carrera.

Considera que simplemente es natural perder "el tiempo siendo ineficaces” y, con los años, medida que avanzas, aprendes cuándo concentrarte y dónde puedes ahorrar tiempo.

Una versión anterior de este artículo fue publicada en 2024.

Imagen | Foto de Etienne Girardet en Unsplash

En Genbeta | El teletrabajo puede perjudicar a los empleados más jóvenes. Les quita visibilidad y capacidad de aprendizaje