Para la Gen Z, llegar diez minutos tarde para encuentros laborales es tan correcto como llegar a tiempo. Los boomers no lo toleran

Un nuevo estudio de la empresa de reuniones en línea Meeting Canary ha sacado una nueva conclusión sobre las diferencias que existen en las dinámicas entre personas jóvenes de la Generación Z y los mayores en el ambiente de trabajo. Spoiler: hay que ver que es una encuesta británica y ahí puede haber una gran diferencia con las culturas españolas o de América central y del Sur.

Concretamente, esta empresa encuestó a más de 1.000 adultos británicos sobre sus actitudes hacia la puntualidad. Casi la mitad de los encuestados de entre 16 y 26 años consideran que llegar entre cinco y diez minutos tarde es igual de correcto como ser puntual.

Al mismo tiempo, la tolerancia hacia la impuntualidad va aumentando con la edad. Esto quiere decir que los millennials pueden aceptar que alguien llegue tarde a un encuentro laboral en un 40% de los casos. Pero en las personas de la Generación X la cifra cae al 26% y de los boomers solo 2 de cada 10 acepta este tipo de comportamientos.

Tolerancia cero a la impuntualidad

Además de eso, aquellos con jefes baby boomers probablemente deberían evitar llegar tarde, aunque sea por solo un minuto, porque en su opinión, "si llegas después de la hora acordada, entonces llegas tarde", advierte el informe. Un 70% de los boomers encuestados dijeron que tienen tolerancia cero ante cualquier nivel de tardanza.

La revista Fortune considera que no sorprende que los miembros de la Generación Z carezcan de un estricto sentido del tiempo. Ingresaron a la fuerza laboral desde su hogar durante la pandemia (o estudiaron en la universidad en esas circunstancias), donde era una cortesía común esperar más tiempo para que las personas llamaran a una reunión en caso de que tuvieran problemas técnicos.

Además, la líder de este estudio confirma lo que hemos visto en muchísimas ocasiones: "La Generación Z tiene más probabilidades que otras generaciones de valorar y priorizar el equilibrio entre la vida personal y laboral y la salud mental por encima del estrés en el lugar de trabajo, y eso incluye apresurarse para llegar a tiempo a una reunión", dijo a Fortune la fundadora de Meeting Canary, Laura van Beers.

"Mientras que trabajar desde casa ha desdibujado las líneas de lo que es una buena etiqueta en las reuniones para las generaciones más jóvenes, los trabajadores de oficina mayores todavía tienen una visión más tradicional y establecida".

Tardanza en entregar las cosas a tiempo

Por otro lado, las investigaciones muestran que la flexibilidad de la Generación Z con respecto al tiempo trasciende la sala de reuniones: es más probable que no cumplan con los plazos de entrega de proyectos, que cualquier otra generación.

En promedio, los trabajadores de la Generación Z incumplen casi una cuarta parte de sus plazos cada semana, en comparación con el 6% de los baby boomers y el 10% de la Generación X. Al mismo tiempo, los trabajadores jóvenes dedican la mayor parte de su tiempo a tareas innecesarias y a hacer horas extras.

El lado positivo, el estudio sugiere que no te hacen esperar porque no respetan tu tiempo, sino porque probablemente tengan dificultades con la gestión del tiempo, lo que mejorará con la experiencia. Como señaló Nick South, director general de Boston Consulting Group, la tardanza no es un rasgo específico de la Generación Z, es una curva de aprendizaje por la que pasa todo trabajador joven al comienzo de su carrera. "Cuando todos nosotros ingresamos a la fuerza laboral, nos tomó bastante tiempo aprender, perdimos el tiempo siendo ineficaces", dijo a Bloomberg.

Imagen | Foto de Pierre Bamin en Unsplash

