Si te has sacado un título de idiomas, te van a dar una ayuda para pagarlo: así lo puedes solicitar si vives en Málaga

Una ayuda que está centrada en los jóvenes de 16 a 35 años que se hayan sacado un título de idiomas

A día de hoy tener formación en idiomas es realmente importante para poder tener acceso a mejores ofertas laborales, saber defenderse en el extranjero y también eliminar barreras a la hora de visualizar contenidos. Pero la realidad es que la formación, y sobre todo la acreditación del nivel de idioma, no es para nada barato. Por ello, hay ayudas disponibles para que sea un poco más liviano.

Este es el caso del Ayuntamiento de Málaga que dispone de un programa en el Área de Juventud llamado 'Málaga Idioma Joven 2025' que está centrado en ayudar a los jóvenes malagueños con los gastos derivados de la obtención del nivel de competencia lingüística B1, B2, C1 y C2 en inglés, francés y alemán.

Una ayuda enfocada a los jóvenes que han aprendido algún idioma

Para poder solicitar esta ayuda, solo se tiene que tener entre 16 y 35 años. Pero, además, ya se debe haber obtenido el título de acreditación en alguna de las competencias lingüísticas con fecha de expedición entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de septiembre de 2025. Si se entra dentro de estas fechas, se va a poder solicitar una ayuda que es de un importe de 80 euros para poder compensar (en parte) los gastos que se ha tenido para lograrlo.

Lógicamente, también se tiene que estar empadronado en el Ayuntamiento de Málaga antes de obtener esta titulación para tener derecho a esta prestación que se puede solicitar tanto a través de internet o presencialmente. Para hacerlo a través de internet, es importante contar con certificado digital y acceder a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Málaga para iniciar el trámite.

La documentación que se requiere es una fotocopia del DNI en vigor, copia del certificado de competencia lingüística y también el certificado de titularidad de cuenta bancaria para hacer el ingreso. En el caso de hacerlo de manera presencial en una Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía, se va a tener que descargar la correspondiente solicitud para rellenarla.

Una vez se haya presentado toda la documentación, solo quedará esperar. Es importante destacar que según la web de la propia institución solo hay disponibles 140 ayudas para conceder, y es por ello que si se ha sobrepasado el número de solicitudes que cumplen los requisitos se vea denegada. Por ello, cuanto antes se presente mucho mejor.

