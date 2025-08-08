Microsoft aclara la forma de extender el soporte de Windows 10: es una ganga para varios PC, pero con una condición que no gustará

El tiempo de vida de Windows 10 está a punto de llegar a su final. La fecha marcada en rojo en el calendario de millones de usuarios es el 14 de octubre de 2025. A partir de ese día, el sistema operativo teóricamente dejará de recibir actualizaciones de seguridad, quedando vulnerable ante amenazas debido a que no se parchearán los agujeros de seguridad que presente. Pero para quienes no puedan dar el salto a Windows 11, Microsoft ha ofrecido una salida: el programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU).

Hasta ahora, los detalles eran algo confusos, especialmente en lo que respecta al precio. La idea de pagar 30 dólares al año por cada ordenador no sonaba muy atractiva. Sin embargo, Microsoft acaba de aclarar la situación con una de cal y otra de arena. La buena noticia que tenemos es que el programa es mucho más económico de lo que pensábamos. La mala, que hay un 'peaje' obligatorio que muchos intentaban evitar.

Tener más soporte de Windows 10 es posible

Una de las principales novedades, y el gran alivio para muchos, es que una sola licencia del ESU cubrirá hasta 10 dispositivos. De esta manera, el pago único de 30 dólares (o su equivalente) no es por PC, sino por cuenta de usuario. Y esta cuenta de usuario puede estar en varios equipos.

Esto convierte el programa en una auténtica ganga para familiares, pequeños negocios o entusiastas de la tecnología que tienen varios equipos con Windows 10. Lo que antes parecía un gasto muy elevado, ahora se diluye en el caso de que participen varias personas, ya que se tendría soporte durante un año por solo tres dólares.

La mala noticia es que la cuenta de Microsoft es innegociable. Aquí llega el jarro de agua fría para los defensores de la privacidad y los usuarios que, por principio o costumbre, siguen utilizando las cuentas locales de Windows. Muchos albergaban la esperanza de que la opción de pago de 30 dólares les permitiría esquivar el requisito de vincular su sistema a una cuenta de Microsoft.

Microsoft ha sido muy tajante en este sentido, ya que todas las modalidades de inscripción en el programa ESU requieren iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Esto lo deja bastante claro en el documento de soporte:

"Deberá iniciar sesión en su cuenta de Microsoft para inscribirse en ESU. [...] Puede utilizar su licencia ESU existente en hasta 10 dispositivos".

La razón detrás de esta experiencia parece puramente técnica y de gestión: la licencia ESU se vincula a la cuenta de Microsoft, lo que permite a la compañía verificar y extender la cobertura a los diferentes equipos donde se inicien sesión.

En resumen, a partir de octubre de este mismo año las tres vías que vamos a tener disponibles para extender las actualizaciones de seguridad van a ser las siguientes:

Pago único: realizar el pago de 30 dólares por el primer año de soporte.

realizar el pago de 30 dólares por el primer año de soporte. Canjear 1.000 puntos del programa de fidelización de Microsoft.

del programa de fidelización de Microsoft. Tener el acceso completamente gratuito pero sincronizando la configuración del PC con OneDrive. A cambio de usar esta función de copia de seguridad, el primer año de ESU será gratuito.

Pero hay que remarcar: en todos estos métodos la cuenta de Microsoft es obligatoria. Las cuentas locales son historia, si se quiere mantener la seguridad.

Cómo inscribir tu PC en el programa de actualización extendida

Si quieres asegurar tu PC con Windows 10 más allá de 2025, el proceso es sencillo, aunque puede que el botón de inscripción aún no te aparezca, ya que el despliegue es por fases:

En el PC ve a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update.

Si el equipo es elegible en el programa, se verá un botón que dice 'Inscribirte ahora'.

Al seleccionarlo, se iniciará el proceso de inscripción donde se deberá iniciar sesión en una cuenta de Microsoft en el caso de usar una cuenta local.

Finalmente, se podrá elegir alguna de las tres opciones que haya disponibles: pagar, canjear puntos o sincronizarse con OneDrive.

En definitiva, Microsoft ha dado una mala noticia a todos los usuarios que se preocupan por su privacidad. Por un lado, democratiza el acceso a la seguridad extendida con un precio más competitivo, pero, por otro lado, fuerza al uso de una cuenta de Outlook. Esto es algo que obligará a muchos usuarios ahora a tomar decisiones.

