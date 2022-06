Celsius era la "gallina de los huevos de oro" para los inversores cripto. Ahora lleva una semana congelada y pide más tiempo

La pasada semana supuso una catástrofe para las inversiones en criptomonedas y, en ese contexto de caos, concretamente el 13 de junio, en las plataformas de Binance y Celsius se congelaron las transacciones. Celsius es una plataforma de préstamos de criptomonedas y que aún hace unas horas aún pidió tiempo para poder volver.

Concretamente, anoche, la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius ha pedido a los usuarios que le den más tiempo para estabilizar la liquidez y las operaciones, después de que la caída del mercado haya provocado la congelación de las retiradas de fondos para sus clientes.

El mercado de las criptomonedas ha visto desaparecer miles de millones de dólares de valor en las últimas semanas, con el bitcoin cayendo por debajo de la marca de 20.000 dólares durante el fin de semana.

De ofrecer altos rendimientos a retener el dinero

Celsius es reconocida por ofrecer altos rendimientos a los usuarios que depositan sus criptomonedas en la empresa, y esas criptomonedas se usaban para prestarlas a otras instituciones, con el objetivo de generar un beneficio.

La semana pasada, la compañía detuvo los retiros para los clientes debido a las "condiciones extremas del mercado". Mientras Binance, otro gigante, parecía sufrir un problema técnico que también agravó este problema, lo de Celsius fue hecho por sus gestores.

Además de recordar que hay que estabilizar "nuestra liquidez y operaciones", Celsius recordó que "este proceso llevará tiempo". Y también dicen en su blog para calmar a los clientes que no tienen acceso a su dinero (ni saben cuándo lo van a tener), dice Celsius que "planeamos seguir trabajando con los reguladores y funcionarios en relación con esta pausa y la determinación de nuestra empresa para encontrar una resolución". Cabe decir que a pesar de la gravedad del problema, la publicación es muy escueta.

A pesar de decir que está abierta a la comunicación, Celsius dijo en su blog que pondría en pausa Twitter Spaces y Ask Me Anything, (esoacios de interacción) "para centrarse en navegar en estos desafíos sin precedentes y tratar de cumplir con las responsabilidades que tenemos con nuestra comunidad".