Más censura del Gobierno Chino: Zoom admite que ha bloqueado a activistas y Apple elimina apps de podcasts del App Store

Zoom, la plataforma de videoconferencias que ha experimentado un crecimiento alucinante durante la pandemia mundial, ha admitido que ha suspendido las cuentas de activistas chinos, obedeciendo así a las peticiones del Gobierno del gigante asiático.

En una nota de prensa, publicada hace unas horas, la compañía confirmó haber cerrado las cuentas de tres activistas que planeaban conmemorar el recuerdo de los cientos de personas que fallecieron en la Plaza de Tiananmen en el año 1989.

Zoom: "no existe puerta trasera"

Tras muchas críticas y haber aparecido esta información en diversos medios, Zoom ha confirmado que el Gobierno chino contactó con ellos en mayo y a principios de junio, para advertirles de cuatro reuniones de Zoom que planeaban conmemorar masacre de Tiananmen.

"El Gobierno chino nos informó que esta actividad es ilegal en China, y exigió que Zoom terminara las reuniones y las cuentas de los anfitriones".

De todos modos, la compañía se defiende asegurando que no "proporcionaron ninguna información de usuario o el contenido de la reunión al Gobierno chino. No tenemos una puerta trasera que permita a alguien entrar en una reunión sin ser visible".

Entre las cuentas suspendidas se encuentra la de Zhou Fengsuo, uno de los estudiantes que lideraron las manifestaciones pro-democracia en Pekín hace 31 años. Hay que apuntar que Fengsuo vive actualmente en los Estados Unidos, pero eso no ha servido para evitar que le bloqueen la cuenta.

Al igual que en el caso de Fengsuo, Zoom también ha suspendido las cuentas de Lee Cheuk Yan (un político de Hong Kong) y Wang Dan (otro de los estudiantes que lideró las protestas de Tiananmen).

Más bloqueos en China: podcasts en la Apple Store

Bloomberg informa que Apple ha eliminado dos importantes aplicaciones de podcasts (Pocket Casts y Castro) de la Apple Store en China, obedeciendo a las peticiones del Gobierno de ese país.

Pocket Casts has been removed from the Chinese App store by Apple, at the request of the Cyberspace Administration of China. We believe podcasting is and should remain an open medium, free of government censorship. As such we won't be censoring podcast content at their request. — Pocket Casts (@pocketcasts) June 11, 2020

"No censuraremos el contenido de los podcasts a petición suya".

La cuenta oficial de Pocket Casts en Twitter ha emitido un comunicado en el que afirman que "creen que el podcasting es y debe seguir siendo un medio abierto, libre de las censuras de los gobiernos".

Al parecer, Apple informó a Pocket Casts que su plataforma "incluye contenido que es ilegal en China, según determina la CAC (Cyberspace Administration of China)". Castro recibió la misma notificación por parte de Apple.

No son casos aislados. En su página web, Apple informa que ha eliminado 194 aplicaciones en la App Store China en la primera mitad del 2019, alegando motivos legales.