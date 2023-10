El CEO de Shopify critica que haya trabajadores con proyectos fuera de la empresa. Mientras, él está en otras compañías

Se ha filtrado un documento que el CEO de Shopify, Tobi Lütke, emitió a los trabajadores de la empresa de forma interna y que ha causado gran polémica por la incongruencias de este hombre.

El líder dio unas directrices internas sobre los proyectos paralelos de los empleados, un día después de criticar que haya empleados que, tras sus horas de oficina, estén metidos en otros proyectos fuera de Shopify, como ha podido mostrar Business Insider.

Por un lado, dicen fuentes anónimas que esto contradice las políticas a largo plazo de Shopify la cual siempre dice que promueve activamente "un espíritu emprendedor internamente y anima a nuestros empleados a perseguir sus pasiones y proyectos paralelos". Por otro lado, la gran polémica viene de que Tobi Lütke está metido en los consejos de administración de varias empresas y tiene inversiones en startups.

Por ejemplo, en septiembre de 2021, se anunció que Lütke, junto con antiguos y actuales altos ejecutivos de Shopify y Celtic House Venture Partners, invirtió 3 millones de dólares en Creative Layer, "una plataforma global personalizada de impresión bajo demanda para la gestión de pedidos, pruebas"... y en 2022 se unió al consejo directivo de Coinbase.

Guía contra proyectos paralelos

"Recientemente me enteré de que nuestras cartas de oferta y algunas páginas de Vault han estado sugiriendo trabajos paralelos", escribió Lütke en un post en la página Workplace de Shopify el miércoles. "Esto me sorprende porque contradice directamente las innumerables veces que he dicho que Shopify es como un equipo deportivo profesional que requiere nuestra atención no compartida".

Lütke continuó: "deberías gestionar una tienda Shopify para aprender de nuestro producto" y que si crece se puede contratar ayuda pero que "cualquier otro compromiso que drene y reste la energía creativa que aportarías al trabajo no es bueno".

También dijo que los posibles conflictos de intereses son otra razón por la que los empleados deben tener cuidado con cualquier proyecto paralelo donde estén metidos.

Tras esto, a finales de la pasada semana, el CEO emitió una nueva guía que describe los proyectos paralelos que podrían considerarse problemáticos y pide a los empleados que revelen cualquier proyecto que pudiera no ser apropiado.

Proyectos paralelos permitidos

Mientras Tobi Lütke puede ser miembros del consejo directivo de la empresa cripto Coinbase llama la atención que Shopify ve un problema que alguno de sus empleeados gane un dinero extra con trabajos paralelos. Hay que tener en cuenta que en varios países del mundo han subido muchos los precios de la vida y se ha vuelto muy común que haya personas con más de un trabajo.

En la guía interna, el CEO de Shopify dice que no hay problema en ganar un dinero extra dando una clase de yoga una vez a la semana, trabajando a tiempo parcial en una cafetería fuera del horario laboral de Shopify, entrenar a un equipo de fútbol un par de días a la semana, cumplir con los compromisos del servicio militar, ir a la escuela a tiempo parcial, ser voluntario para una organización sin ánimo de lucro "de vez en cuando", formar parte de la junta directiva de una organización sin ánimo de lucro local "con un compromiso de tiempo mínimo"...

"Siempre y cuando estos compromisos paralelos (o similares) no absorban tu tiempo o energía creativa, no te pongan en una situación en la que tus intereses puedan entrar en conflicto con los intereses de Shopify, y ocurran fuera de las horas de trabajo de tu equipo, todo está bien - no hay necesidad de decírnoslo, sólo haz lo tuyo", dicen las directrices.

También enumera los criterios para los trabajos paralelos que podrían considerarse problemáticos: trabajos que "interfieran con tu compromiso principal (de tiempo o creatividad) con Shopify o nuestra misión", trabajos paralelos que compitan con Shopify y trabajos paralelos que "utilicen tu posición o conocimientos en Shopify o los recursos de Shopify para beneficio personal". Por ejemplo, desaconsejaba a los empleados desarrollar aplicaciones o vender servicios a los socios de Shopify.

Tener proyectos paralelos no es algo extraño y e incluso, si no hay un contrato de exclusividad, no tiene nada de ilegal ni de irregular. Por ejemplo, se atribuye a Google la popularización del concepto del 20% del tiempo que se le puede dedicar a un proyecto paralelo, que condujo al desarrollo de productos como Gmail y AdSense.

Imagen | Foto de hookle.app en Unsplash

Vía | SoyParrilla en X