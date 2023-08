El CEO de Uber impactado por el precio de un viaje de 5 km en Uber: 'Oh Dios mío. Guau'. Usa la inflación como excusa

Uno de los grandes pretextos que ha existido para usar las alternativas al taxi como Uber es el bajo precio que puede tener este último o la posibilidad de conocerlo de manera previa a realizar la contratación del servicio. Pero esto es algo que está pasando a la historia, ya que hemos sido muchos los que nos hemos sorprendido de la subida del precio que ha experimentado, dejando de ser una ventaja.

Sin embargo, no es algo que hayamos notado los propios clientes de Uber únicamente, sino que su propio CEO se vio muy sorprendido por el precio que se cobra por realizar un servicio de poca distancia. Y lo cierto es que es bastante cómico que uno de los supuestos responsables de estos cambios de políticas se sorprenda por los precios que han impuesto desde su oficina.

El CEO de Uber sorprendido por lo que cobra su propia empresa

Esta historia surge precisamente de un viaje que tuvo que realizar Steve Levy, de Wired, desde el centro de Nueva York hasta el West Side para reunirse con el CEO de Uber, lo que suponía un trayecto de 4,75 km. A la hora de pedirle al CEO de Uber que estimara el precio de este viaje, sus cálculos arrojaban un precio de veinte dólares pero la realidad es que el precio fue de 51,69 dólares con la propina incluida.

La reacción del máximo responsable de Uber sin duda llamativa al exclamar "Oh, Dios mío. Wow". Pero este no era el primer precio que ofrecía la aplicación, ya que según Levy en el primer contacto lo que le pedían pagar era 20 dólares más caro. Y todo esto esgrimiendo que no estaba lloviendo ni había mucho tráfico para poder justificarse.

El CEO de Uber obviamente quiso justificarse de esas altas tarifas al afirmar que "Todo es más caro. La inflación se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana [...] Con Uber, la gran mayoría de su tarifa va a su conductor. Las ganancias por semana para nuestros conductores aumentaron un 40, 50% en los últimos cuatro años ,porque ese es el costo del tiempo y el costo de la mano de obra. Creo que eso es positivo."

Según los datos de los que se dispone, el precio de Uber ha aumentado considerablemente entre 2018 y 2021: casi un 100%. Y aunque se prometió una bajada en los mismos al final lo que ha ocurrido es todo lo contrario por esta falta de conductores (aunque cada vez hay más contratados) y la inflación.

Pero lo más llamativo sin duda es que volvemos a ver como en una gran oficina como esta se puede llegar a hablar mucho de porcentajes y beneficios, pero poco de lo que cuesta un servicio. Este tipo de CEO están totalmente desconectados de la base de su empresa como se ha demostrado con esta reacción de sorpresa que ocurre bastante entre los grandes magnates.

Vía | Business Insider