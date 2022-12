ChatGPT está muriendo de éxito: la IA más increíble del año no soporta a tantas personas usándola a la vez

La inteligencia artificial ChatGPT ha provocado una auténtica revolución en la sociedad, y ya hay pocas personas que no haya provocado su capacidad de resolución a la hora de crear textos, incluso contratos legales o preguntarle cualquier cosa que se pase por la cabeza. Pero esto es algo que no estaba previsto en la agenda de los desarrolladores de esta inteligencia artificial, que ha provocado que se vea desbordado el acceso durante muchas horas.

Desde hace varias horas, cualquier persona que ha querido acceder a la web de ChatGPT se habrá encontrado el problema de no poder introducir sus peticiones para observar la respuesta que se da. Esto va a obligar a que los desarrolladores tengan que trabajar de manera intensa en mejorar los servidores para que tengan una mayor capacidad.

Muchos usuarios nada más entrar en ChatGPT, y también como se ha comprobado en el subtema de Reddit, se han encontrado una pantalla completamente en negro en el que se informa de que la IA se encuentra a su máxima capacidad. De manera agregada se da la posibilidad de que seas notificado cuando vuelva a funcionar.

Pero no se limitan a dar esta información, sino que los desarrolladores lo han querido hacer de una manera mucho más amena e ingeniosa. Concretamente han creado un poema sobre el estado de ChatGPT, creando una frase con cada una de las letras que forma el nombre de esta inteligencia artificial.

En este poema se ha detallado que ChatGPT está caído, que todos los usuarios deberán esperar para que vuelva a funcionar y que se debe mantener la paciencia. De esta manera se puede decir que el éxito que ha tenido la Inteligencia Artificial es el motivo para que literalmente haya quedado el servidor frito y no se pueda acceder a él. Obviamente es algo realmente positivo, ya que materializa el éxito que ha tenido, que es algo indiscutible, tal y como informó su fundador en Twitter donde alabó la llegada a 1.000.000 de usuarios después de una semana de vida de ChatGPT.

Pero también es un síntoma de que no cuentan con una gran fuente de ingresos detrás y es por ello que están bastante limitados. Aquí es donde se puede ver que no tuvieron los recursos necesarios para poder crearlo de manera eficiente. Y es que aunque pueda parecer un proyecto sencillo y barato tener una máquina respondiendo a nuestras peticiones o creando un juego a partir de las instrucciones que le introducimos, la realidad es muy distinta.

I estimate the cost of running ChatGPT is $100K per day, or $3M per month. This is a back-of-the-envelope calculation. I assume nodes are always in use with a batch size of 1. In reality they probably batch during high volume, but have GPUs sitting fallow during low volume.