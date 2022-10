El cierre de Stadia sigue dejando víctimas: pasó 6.000 horas en Red Dead Redemption 2 y ahora puede perderlo todo

Recientemente conocimos el cierre oficial de Google Stadia, la plataforma de juego en la nube que la compañía presentó en 2019 y que tres años después enterró al igual que muchos de sus servicios. Esto no ha pillado por banda a mucha gente, siendo algo que se podía intuir tras el cierre de su estudio principal para desarrollar juegos propios y su escasa tracción.

Los usuarios aún tienen unos meses para seguir disfrutando de sus juegos, y la compañía ha confirmado que devolverá el dinero de todos los juegos y hardware relacionado que hayan comprado en su tienda. Aquellos que quieran terminar las partidas de sus juegos tendrán hasta el 18 enero de 2023, día en el que el servicio dejará de funcionar. Ubisoft ha sido una de las compañías que se ha posicionado para ayudar a los usuarios a portar los juegos y partidas guardadas de Stadia a su plataforma Ubisoft Connect. Sin embargo, para juegos de otras compañías la situación está todavía indecisa. Es el caso del creador de contenido 'Colour', quien le ha dedicado casi 6.000 horas a la versión de Red Dead Redemption 2 para Stadia.

El youtuber pone en contexto a sus espectadores a través de un vídeo publicado en su canal, donde explica todo lo logrado con su personaje en el aclamado título de Rockstar. Y es que de echar el cierre Stadia de manera definitiva, su partida guardada quedará en el olvido. Al menos en el caso de que la compañía no ponga solución a ello. Compañías tales como Ubisoft o IO Interactive ya está investigando formas de salvar las partidas guardadas de los usuarios, aunque en el caso de Rockstar, el estudio se muestra en silencio.

