La red se inunda de vídeos e información de GTA VI: un hacker filtra 90 clips y afirma estar en posesión de su código fuente

Coincidiendo con el noveno aniversario de GTA V, a Rockstar le han preparado una sorpresa que nadie se esperaría. Y es que se han filtrado 90 vídeos de su esperadísima secuela, GTA VI. El autor ha subido a los foros de GTA un archivo con un total de 3 GB de metraje del juego en una etapa temprana de desarrollo.

El usuario 'teapotuberhacker', asegura que también fue responsable de la brecha de seguridad que sufrió Uber recientemente. Además, revela que podría filtrar aún más información del juego, y no solo vídeos, sino el código fuente, o incluso builds jugables para testeo.

Posiblemente este suceso se haya convertido en la filtración más importante de la historia del videojuego. La escala no podía ser mayor dado el contexto. Y es que no olvidemos que GTA V se trata del producto de entretenimiento más rentable y lucrativo de la historia, y tras un largo periodo de rumores y teorías, todos los focos están puestos en el próximo título de Rockstar.

Todo ha comenzado en GTA Forums, un portal en el que los usuarios pueden encontrar todo tipo de información y comentarios relacionados con los títulos de la compañía. Aquí, el usuario reveló 3 GB de contenido filtrado del juego, 90 vídeos que ascienden a una hora de duración en total donde se pueden ver protagonistas, armas, entorno, algunas mecánicas de juego y mucho más. De hecho, los vídeos confirmarían los rumores de una historia con dos protagonistas (un chico y una chica), y la vuelta a Vice City.

Los vídeos hacen referencia a una etapa temprana de desarrollo. La gran mayoría de ellos son de varios años atrás, y son builds en las que se pueden apreciar cómo los desarrolladores prueban las distintas mecánicas del juego. Todo indica a que Rockstar ha hecho uso de multitud de elementos de Red Dead Redemption 2 en lo jugable, por lo que es muy posible que estemos ante el Grand Theft Auto más realista hasta la fecha.

Entre los vídeos podemos ver a Lucía, protagonista del juego, como entra a robar a un restaurante mientras toma rehenes, u otro en el que se aprecia el metro de Vice City. También se ha compartido innumerables veces por redes sociales otro vídeo en el que vemos una conversación en una piscina entre NPCs, junto a otros muchos vídeos.

To those who asked: There are several reasons this is a nightmare for Rockstar. One is that it'll disrupt work for a while. Another is that it may lead management to limit work-from-home flexibility. The repercussions of this leak might not be clear for quite a while