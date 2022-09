Uber ha sufrido otra gran brecha de seguridad: el hacker cuenta que fue pan comido

Según las informaciones filtradas, Uber ha sufrido otro incidente de seguridad masivo y que podría haber comprometido toda su red. A esperas de información oficiala de Uber, se cree que este podría ser mayor que el ataaque sufrido en el año 2016 y podría dar lugar a la eliminación o alteración de los registros de acceso de los clientes, después de que un hacker vulnerase hace unas horas sistemas internos.

Estos sistemas adan acceso a los servicios en la nube de Uber, que usa a empresas como Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud (GCP). Un ingeniero de seguridad de Yuga Labs, se ha estado comunicando con el hacker que dice que ha comprometido todo el sistema de Uber. Sam Curry, el ingeniero ha dicho que "el atacante está afirmando haber comprometido completamente a Uber, mostrando capturas de pantalla en las que es administrador tiene acceso a AWS y GCP".

Uber ha cerrado el acceso en línea a sus sistemas internos de comunicación e ingeniería, mientras investiga la brecha, según un informe de The New York Times (NYT), que dio a conocer la noticia. La plataforma de mensajería interna de la empresa, Slack, también ha sido desconectada.

El pasado mes de julio se filtraron documentos y mails internos de esta polémica compañía de VTC donde se veía una historia de actividades de lobby y de violaciones de la ley… incluyendo la existencia de un 'botón de pánico' para sortear redadas, y de un mecanismo de 'geofencing' que alteraba los resultados de la app para evitar recibir multas.

Y también prácticas perniciosas para sus conductores. Quién sabe si esta brecha, además de desvelar datos de los usuarios de Uber (información privada, viajes...) pueda también exponer más aún malas prácticas de la empresa.

Hay que recordar que la empresa sufrió vulnerabilidades que filtraron información en diversas ocasiones más: en 2014 pudimos ver el manual de sabotaje contra Lyft, una empresa de la competencia en Estados Unidos; en 2015 se filtró información privada de sus conductores...

En 2016 sufrió la que es hasta ahora la mayor brecha de seguridad de su historia (a espera de ver qué pasa con la filtración de anoche): un grupo de hackers (o uno solo) robaron los datos personales de 57 millones de clientes y conductores y Uber quiso ocultarlo.

We are currently responding to a cybersecurity incident. We are in touch with law enforcement and will post additional updates here as they become available.