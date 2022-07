La filtración de documentos de Uber que revela cómo evitó sanciones en España: "A veces somos jodidamente ilegales"

Uber ha sufrido una descomunal filtración (18,7 GB) de documentos internos: en torno a 124.000 de ellos (83.000 de ellos correos electrónicos), que cubren el período 2013-2017 y que, básicamente, revela una historia de actividades de lobby y de violaciones de la ley… incluyendo la existencia de un 'botón de pánico' para sortear redadas, y de un mecanismo de 'geofencing' que alteraba los resultados de la app para evitar recibir multas.

Esta filtración, a la que ha tenido acceso el diario británico The Guardian y —a través de éste— todos los medios integrantes del ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), detalla tanto conversaciones internas entre directivos de Uber, como interacciones entre éstos y funcionarios gubernamentales de 30 países, durante un período en el que Uber estaba en auge y empezaba a enfrentarse al rechazo tanto de los reguladores como del sector del taxi.

Hablamos también de la época en que Uber seguía dirigida por su cofundador Travis Kalanick, famoso por haber adoptado una estrategia 'agresiva' en lo que respecta a la implantación internacional de su compañía, lo que se tradujo desde violaciones reconocidas de las normativas locales como el gasto de hasta 90 millones de euros al año en relaciones públicas con el fin de atraerse el apoyo de líderes de todo el mundo.

Su 'botón del pánico', conocido internamente como 'Ripley', era capaz de cortar de forma remota el acceso a los servidores de su sede en San Francisco en caso de redada en alguna de las oficinas de Uber. Y se usó en varias ocasiones. Según los emails, se hizo en Francia en dos ocasiones a finales de 2014, por orden de altos directivos de la compañía.

El propio CEO de la compañía ordenó vía e-mail, en una ocasión, usarlo con sus oficinas en Amsterdam. Y es que, al tiempo que intentaban congraciarse con las autoridades, el crecimiento del número de redadas fue tal que la compañía llegó a distribuir entre sus empleados un manual (conocido como "Dawn Raid Manual") con un protocolo de reacción a las mismas.

During a raid by the French tax agency, a top Uber lobbyist advised the head of Uber France that employees should play dumb when the kill switch was activated. "Try a few laptops, appear confused when you cannot get access, say that IT team is in [San Francisco] and fast asleep." pic.twitter.com/cGBcbqDoTa