Los ‘Círculos’ son el último ejemplo de lo mal que va Twitter con Elon Musk. Un bug hace que los tuits dejen de ser privados

Twitter ha estado fallando hasta en las funciones más básicas durante los últimos meses. Esto no es extraño, ya que desde que Elon Musk se puso al frente de la red social, los despidos masivos han propiciado que la plataforma tenga más problemas de la cuenta. Y uno de los problemas a los que los usuarios se han enfrentado recientemente tiene que ver con los 'Círculos' de Twitter.

El equivalente a la lista de "mejores amigos" de Instagram en Twitter está causando un gran revuelo en la comunidad. Y es que al parecer la opción no estaría funcionando como debiera, ya que muchos usuarios informan de que los tuits "privados" que han estado siendo publicados en los círculos pueden verse por personas ajenas a la lista de gente autorizada de cada usuario.

Los 'Círculos' de Twitter ya no son tan seguros

Los "Círculos de Twitter" sirven para publicar tuits y que solamente los vean las personas que nosotros escojamos y hayamos añadido a la lista. De esta manera, aunque los usuarios autorizados den "me gusta" o hagan RT, tan solo los usuarios que estén en el círculo podrán interactuar con el tuit. Sin embargo, el concepto parece no estar funcionando a la perfección recientemente, ya que han sido muchos los usuarios que confirman que personas ajenas a sus círculos pueden ver y dar "me gusta" a sus tuits.

Uno de los ejemplos es el caso de Pol Turrents, director de fotografía y creador de contenido en Twitch. Y es que al haber publicado un tuit en círculos y eliminado a todo el mundo de su lista menos a una persona, seguía recibiendo "me gusta" de personas que no conocía.

Esto supone un importante problema de privacidad para la plataforma, ya que una buena cantidad de usuarios utilizan esta funcionalidad para publicar contenido privado a personas de confianza. También suele ser una opción adicional para aquellos creadores de contenido que quieran recompensar a sus mecenas con tuits exclusivos.

Según mencionan desde TechCrunch, los tuits reservados para la función de círculos estarían apareciendo en la pestaña de "Para ti", aunque con la opción de RT deshabilitada. De esta manera, cuando queremos acceder a estos tuits pulsando en ellos, desaparecen. Parece que los tuits publicados en círculos ya no son privados, una cuestión más que sigue mermando la reputación de la red social.

Aunque la función llevaba preocupando a usuarios durante meses, no ha sido hasta este momento cuando han aparecido pruebas reales de que los círculos de Twitter ya no son seguros, y que todo el mundo que quiera publicar contenido a través de esta función debería de tener cuidado, ya que cualquiera podría ver o difundir el tuit.

Imagen | Twitter

