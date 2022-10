La CNMV señala a tres empresas 'cripto' por operar sin autorización y denuncia que Facebook no ayuda a frenar estos fraudes

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido que las entidades capartners.ltd y capartners.world, CAPITAL ALLIANCE PARTNERS, INCANDECENT CONSULTING LLC, FTMTRADE.COM, FTMTRADE, revolutexpert.ltd, REVOLUT EXPERT y SANGUINE SOLUTIONS LTD no figuran inscritas en el registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV.

Estas marcas pertenecen a tres sociedades: Capital Alliance Partners, Ftmtrade y Revolut Expert. En este contexto, el organismo oficial dedicado a ejercer la supervisión e inspección de los mercados de valores en España, ha dicho que Alphabet, con Google y YouTube a la cabeza han estado colaborando para evitar publicitar estas empresas no registradas y de las que hay poca información de qué pasa con el dinero de quienes invierten. Mientras, Facebook, Instagram y Twitter no han creado filtros para evitar anuncios de firmas de inversión que pueden ser fraudulentas.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

La CNMV vs las grandes redes sociales

A comienzos de este año, la CNMV pidió ayuda a las grandes redes sociales para poner control sobre la publicidad de lo que ellos llaman chiringuitos financieros, que se refiere a empresas que promocionan inversiones, pero que no están reguladas ni supervisadas. Ya en abril, desde la Comisión se quejaron públicamente de que el imperio de Mark Zuckerberg, con Facebook e Instagram, junto con Twitter, no estaban colaborando en esta misión.

Todo esto llegó con nueva regulación para hacer publicidad de las criptomonedas en España.

Portavoces de la CNMV dijeron que habían comprobado que la inmensa mayoría de los casos de fraude que están siendo investigados o juzgados en la Audiencia Nacional, con un perjuicio económico de cientos de millones de euros, fueron advertidos en un primer momento como entidades no autorizadas por la Comisión.

Rodrigo Buenaventura, presidente, ha dicho en un coloquio celebrado en Barcelona por la Educación Financiera, que el organismo tratará de dejar de anunciarse en Facebook, Instagram o Twitter, como respuesta ala falta de regulación con las entidadees que podrían ser fraudulentas.

También explicó que con Google y YouTube han tenido "buenas experiencias" a la hora de controlar estos anuncios. De todos modos, también reconoció que la CNMV es un "anunciante más bien modesto", por lo que para las redes sociales esta decisión no supondrá un problema.

En EE.UU, Kim Kardashian ha sido multada por esto

Coincide que una de las mayores celebridades de Internet, Kim Kardashian, acaba de ser multada en Estados Unidos por publicitar una de estas empresas que ofrecen inversiones cripto. La SEC anunció una multa de 1,26 millones de dólares, por las acusaciones de que promocionó tokens EMAX en Instagram sin revelar que le pagaban por ello.

Además, Kardashian, según la SEC "también aceptó no promocionar ningún valor de criptoactivos durante tres años", como parte del acuerdo. El presidente de la SEC, Gary Gensler, explicó que "cuando las celebridades o influencers respaldan oportunidades de inversión, incluidos los valores de criptoactivos, no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos los inversores".