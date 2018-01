CNN cierra Beme, la compañía de Casey Neistat con la que prometían reinventar los informativos

Casey Neistat es uno de los YouTubers más famosos y respetados del planeta, y parte de "la culpa" la tiene su vlog. Comenzó a subir episodios para promocionar y enseñar el progreso de Beme, una aplicación que recordaba bastante a Snapchat.

Tras no haber conseguido mucho éxito con la plataforma, CNN acabó comprando la compañía a finales del 2016 por 25 millones de dólares. Obviamente, lo que buscaban era poder trabajar con Neistat, pudiendo crear una nueva manera de llevar las noticias a una nueva generación de consumidores.

Hace unas horas, Casey subía un vídeo a su canal de YouTube, en el que** anunciaba que tanto él como su socio Matt Hackett abandonaban la compañía**. En las descripción del vídeo aseguraba que "ha sido muy difícil grabar este vídeo", y que lo ha tenido que repetir "una docena de veces".

Lo que ha ocurrido es que CNN ha decidido acabar con este proyecto. En una entrevista concedida a BuzzFeed News, Neistat asegura que han sido incapaces de crear una estrategia viable para "Beme News".

"No conseguí encontrar las respuestas. Desaparecía y me escondía, haciendo vídeos de YouTube para mi canal. No creo que le esté dando a CNN lo que quiero darles, y no creo que ellos me estén sacando provecho".