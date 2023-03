Código fuente esencial de Twitter ha estado publicado en GitHub. Elon Musk ha denunciado por infracción de copyright

Parte del código fuente de Twitter se ha publicado en GitHub. O eso se ha filtrado a The New York Times, que cuenta que el equipo de Elon Musk está tratando de averiguar quién está detrás de la cuenta FreeSpeechEnthusiast. Fue la que al parecer dejó esta importante información disponible públicamente durante algún tiempo.

Aunque Elon Musk ha hablado de abrir el código fuente del algoritmo de Twitter en algún momento, esto no tiene nada que ver con eso. Filtrar el código fuente de una empresa puede darle graves problemas de seguridad.

Denuncia por infracción de copyright

La empresa dirigida por Elon Musk ha hecho una demanda por este tema el pasado viernes. Y en ese documento afirma que "partes de un código informático esencial para el funcionamiento de Twitter se han filtrado en Internet".

Ese código llevaba tiempo publicado, pero se conoció cuando la firma dirigida por Elon Musk emprendió acciones legales para eliminar la información filtrada en GitHub. Hay que recordar que Github es un portal creado para alojar el código de las aplicaciones de desarrolladores.

Después de que Twitter enviara un aviso de infracción de derechos de autor, GitHub accedió a retirar inmediatamente el contenido, aunque no está claro cuánto tiempo ha estado publicado. Según The New York Times, podría llevar meses ahí.

Una de las preocupaciones relacionadas con la filtración es que el código incluye vulnerabilidades de seguridad que podrían dar a los hackers la oportunidad de robar datos de los usuarios o incluso hacer a la plataforma caer.

Twitter solicitó a un tribunal federal que obligara a GitHub a revelar quién compartió el código e identificar a cualquier otra persona que lo descargara o que lo haya descargado.

Según lo que se ha hecho público, la persona que liberó el código podría ser alguien que abandonó la empresa el año pasado. El autor de la filtración aparecía en GitHub bajo el nombre de "FreeBeach Enthusiast", según la presentación legal de Twitter.

Hay que recordar que Musk, que como líder de Twitter se ha mostrado muy polémico (de hecho, dicen que va por la oficina siempre con guardaespaldas) se llama a sí mismo un activista de la libertad de expresión o FreeSpeach Enthusiast, en inglés (aunque haya bloqueado a periodistas críticos con su gestión, dentro de la red social).

Imagen| Caspar Camille Rubin en Unsplash