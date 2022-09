"Es como eliminar un navegador": AceStream se defiende ante el bloqueo de LaLiga y Telefónica

Hace unos días comentábamos el bloqueo de AceStream por parte de LaLiga y Telefónica. Se trata de un reproductor open-source basado en VLC Media Player que permite compartir streamings de forma descentralizada. Si bien su uso va más allá del acceso a retransmisiones de partidos de fútbol no autorizadas, ya no es posible acceder a esta plataforma de forma directa en España. De hecho, se ha restringido el acceso a su web oficial en todo el país.

Aunque conocíamos las razones por las que LaLiga y Telefónica han decidido bloquear su uso, AceStream se ha pronunciado al respecto, asegurando que nadie de la organización les había notificado del bloqueo, y que han sido alertados debido a los usuarios.

AceStream se defiende ante el bloqueo de su herramienta en España

Desde el medio TorrentFreak han podido contactar con AceStream, donde los responsables de esta herramienta han podido ofrecer su punto de vista ante la situación que se ha generado recientemente. Roman Morozyuk, de Innovative Digital Technologies ha reiterado la utilidad de su herramienta. Y es que AceStream no publica ni aloja contenido no autorizado, sino que se trata de un reproductor neutral en este aspecto.

"Ace Stream no es un proveedor de contenido ni un servicio de alojamiento. No publicamos ni almacenamos ningún contenido de video o audio. Esto excluye automáticamente la posibilidad de que violemos los derechos de autor del contenido de video o audio".

La web oficial de la herramienta fue añadida al listado de URLs que han sido bloqueadas por los principales proveedores de Internet del país. Sin embargo, según insisten desde AceStream, la propia naturaleza descentralizada de la herramienta significa también que este tipo de bloqueos no deberían de ser una opción viable. Sus responsables mantienen este carácter descentralizado como su principal atractivo, aunque los propietarios de los derechos de retransmisión no coincidan.

Según comenta Morozyuk, nadie les había avisado sobre el bloqueo, algo extraño, pues LaLiga y AceStream ya habían contactado con anterioridad acerca de infracciones de derechos.

"No recibimos ninguna notificación de LaLiga ni de ninguno de sus agentes sobre dicho bloqueo del sitio, y nos enteramos por casualidad, de nuestros usuarios".

El bloqueo por parte de LaLiga no es el único problema

AceStream también cuenta con una aplicación para Android, la cual se puede descargar desde la Play Store de Google. Previamente, LaLiga pidió a Google eliminarla, algo que acabó ocurriendo. No obstante, desde AceStream contactaron con el gigante argumentando que la herramienta fue acusada falsamente por una infracción de copyright. Finalmente, Google permitió de nuevo la publicación de esta app en la tienda.

La reclamación de LaLiga para eliminar la app de Android contenía capturas de pantalla de cómo se utilizaba esta herramienta para acceder a las retransmisiones de fútbol no autorizadas. Sin embargo, desde la organización no clarificaron en la reclamación que utilizaron fuentes 'ilegales' para cargar este contenido en AceStream, las cuales no están vinculadas con la herramienta. Para AceStream, eliminar su reproductor es como eliminar un navegador, ya que a través de éste también es posible acceder a sitios fraudulentos.

Además de LaLiga, AceStream también ha tenido que hacer frente a acusaciones por parte de la Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA). Este organismo europeo situó a AceStream en una lista negra junto a otros servicios que infringían derechos de copyright, como plataformas de IPTV.

Desde AceStream quieren afrontar este tipo de problemas desde la vía del diálogo y sin presentar ningún tipo de demanda. Creen que es la mejor solución, y esperan resolver esta situación 'mediante un entendimiento mutuo y fuera de los tribunales', según admite Morozyuk.