Cómo ver el reintento de lanzamiento de la primera misión tripulada de SpaceX y la NASA en directo y por Internet

El pasado 27 de mayo iba a producirse un hito histórico en la carrera espacial del siglo XXI. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) iba a lanzar al espacio la primera misión tripulada de la Crew Dragon, pero las condiciones meterológicas impidieron el despegue. SpaceX ya es un referente espacial, pero el lanzamiento de la cápsula suponía una consolidación que hoy tendrá que volver a intentarse.

Tras varias pruebas con la nave, 3.140 millones de dólares y seis años invertidos en el desarrollo de la cápsula, estaba lista para albergar a dos astronautas de la NASA, Robert Behnken y Douglas Hurley. El destino de la nave será la Estación Espacial Internacional (ISS), que por primera vez recibirá una misión espacial de SpaceX. El trayecto tendrá una duración de 19 horas en órbita.

En el lanzamiento del 27 de mayo, había un 40% de probabilidades de que el tiempo frustrara la operación. Ese 40% ganó sobre el 60% restante, así que ahora el lanzamiento se ha movido a esta noche (hora española). Tendrá lugar desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, el clásico lugar de los históricos lanzamiento Apolo.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC