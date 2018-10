Condenan a un joven de 22 años a tres semanas de cárcel por subir la película de DeadPool a Facebook

El pasado 18 de septiembre, Trevon Franklin, un joven californiano de 22 años, se tuvo que enfrentar a la Corte de California por haber subido la película de DeadPool a Facebook. La Corte pedía seis meses de cárcel, un año de libertad vigilada y una multa de mil dólares, pero hoy hemos podido conocer la sentencia final, que condena a Franklin a tres semanas de cárcel.

En realidad, Franklin tenía vista para sentencia el mes pasado, pero perdió el autobús a Greyhound desde Fresno, según su abogado

El usuario descargó la película desde Putlocker poco después de que se estrenase en cines y la subió a su página, "Tre-Von M. King". En cuestión de días se hizo viral y acumuló más de seis millones de reproducciones. Esto llamó la atención de Twenty Century Fox y el FBI, que iniciaron una investigación contra el usuario.

"No pensé qué el crimen que estaba cometiendo era tan grave"

A pesar de que varias personas le avisaron de que lo que estaba haciendo era ilegal, Franklin no pareció echarse atrás. Al contrario, no dudó en comentar cosas como "tengo la mejor manera de salir de esto, todos se sorprenderán de cómo no iré a la cárcel, sino que me volveré más famoso".

El gobierno pedía una sentencia más alta para mandar un mensaje al resto de usuarios, lo que se suele conocer como "sentencia ejemplarizante". Argumentaban que los seis meses de prisión se debían a que Franklin había incumplido la ley de forma "desvergonzada y pública", a la vez que había demostrado una "falta de preocupación" por cómo la subida del archivo podría afectar a los productores de la película.

Sin embargo, parecen haber tenido en consideración la defensa del joven californiano, que afirmaba que no tenía antecedentes penales, que había confesado el crimen y que se mostraba arrepentido. En una carta enviada al tribunal, Franklin afirma haberse dado cuenta de que "cada acción tiene sus consecuencias" y que no pensaba "que el crimen que estaba cometiendo era tan grave".

Vía | TorrentFreak