Conoce si tus juegos se ejecutarán bien en tu PC con la nueva herramienta de Microsoft para la app de Xbox

No todos nos podemos permitir un 'PC de la NASA' para disfrutar de los últimos títulos que van saliendo, es por ello que en muchas ocasiones hemos tenido que utilizar herramientas para conocer si podremos ejecutar correctamente cierto juego en nuestro ordenador. 'Can u Run It' nos facilitaba la vida en este aspecto, y Microsoft también nos ofrecerá ahora un modo para saber si un juego nos tirará en nuestro PC.

Todo indica que desde Microsoft están construyendo su propia base de datos para facilitarnos conocer el rendimiento que tendrá un determinado juego de su ecosistema Xbox. Y es que ahora la compañía añadirá una etiqueta informativa en cada título, la cual nos dará pistas de si el juego que vayamos a ejecutar irá bien en nuestro ordenador.

Un método para analizar nuestro sistema

Imagen: The Verge

Esta información será de gran utilidad para los usuarios que se encuentren navegando por la biblioteca de Game Pass en PC, ya que podrán saber qué juegos podrán ejecutar sin problemas. Microsoft ya ofrecía una lista de requerimientos mínimos y recomendados en la página de cada juego para conocer esto, pero ahora analizará nuestro sistema, siendo un método más efectivo.

Para acceder a esta característica, bastará únicamente con buscar cualquier juego y ver la etiqueta que aparece justo debajo del botón de 'Instalar'. Hay algunos juegos en los que no aparece esta etiqueta, mostrando el mensaje de que 'la comprobación de rendimiento no está disponible aún'. Esto hace pensar que la app no se apoyará únicamente en los requerimientos, sino que Microsoft podría estar desarrollando toda una base de datos.

Esta característica se encuentra disponible solamente para aquellos que estén inscritos en su programa de insiders. Aunque si no quieres esperar, puedes descargar la app de Xbox para Insiders a través de este enlace. En ella se podrán probar todas las nuevas características que llegarán a la versión pública y final de la aplicación.

Vía | The Verge