El creador de Linux no ve la Raspberry Pi como una opción para los desarrolladores: "lo intenté en su momento y fue doloroso"

Linus Torvalds, creador de Linux y responsable del desarrollo de su núcleo, no ve las placas Raspberry como una opción seria a la hora de desarrollar dentro de la arquitectura ARM. De hecho, define la experiencia de intentarlo como "dolorosa".

Lo curioso es que esto lo sabemos gracias al lanzamiento de Apple Silicon: Torvalds estaba dando su opinión sobre los nuevos procesadores ARM de Apple en los foros de RealWorldTech.com y, en cierto momento del debate, afirmó lo siguiente:

El padre de Linux explicaba que él no es muy amigo de desarrollar el kernel recurriendo a máquinas virtuales (sé que suena extraño: a mucha gente le encanta porque facilita algunas cosas), pero si esa máquina virtual "está bien hecha y no está demasiado paravirtualizada", se trataba de "la mejor opción para desarrollar el kernel en ARM" con la que contaban hasta ahora.

"Tal vez eso diga más sobre el estado de la infraestructura ARM ajena a Apple que sobre el nuevo hardware de esta compañía. Digamos que el ecosistema ARM llevaba decepcionándome bastante tiempo (y tampoco me lo he callado)".

Ante una afirmación así, todos nos hacemos la misma pregunta... y, claro, no tardaron en planteársela en el mismo foro, por boca (o teclado) de Robert David Graham, creador del software de detección de intrusiones BlackICE:

[...] Siento curiosidad por saber por qué no querrías una RPi en tu laboratorio".

"¿Por qué no consideras que la Raspberry Pi 4 o las instancias de Graviton sean 'opciones real para desarrolladores'?.

Torvalds responde a Graham aclarando que hace tiempo intentó usar una Raspberry, y que su conclusión es que no quiere intentar volver a usarlo como plataforma de desarrollo "nunca jamás".

Concede que quizá sea mejor ahora que tiene más memoria, pero que "intentarlo en su momento fue tan lento y doloroso que no me quedan ganas de volver a intentarlo".

Sobre Graviton (un servicio de Amazon Web Services sobre arquitectura ARM), su opinión es clara:

"Lo remoto sencillamente no me interesa. ¿Por qué debería hacerlo, si ni siquiera lo uso como mi escritorio? No tengo ningún interés por una pieza de hardware remoto".