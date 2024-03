Los creadores del emulador de Nintendo Switch tendrán que pagar 2,4 millones de dólares a Nintendo por daños

La semana pasada descubrimos que la propia Nintendo había demandado a los creadores del emulador Yuzu, un emulador que permite ejecutar copias de seguridad de juegos de Nintendo Switch. Según afirmaba la compañía, este emulador “facilitaba la piratería a una escala colosal”. Pues bien, una semana más tarde, los desarrolladores del proyecto han respondido rindiéndose ante la compañía y accediendo a las demandas de Nintendo.

Según el documento de la demanda, Tropic Haze, los creadores de Yuzu, han accedido a pagar un total de 2,4 millones de dólares por daños y perjuicios, eliminando además de la red su emulador junto a Citra, emulador de Nintendo 3DS que también corría a cargo de estos desarrolladores.

Los desarrolladores de Yuzu y Citra abandonan ambos proyectos y acceden a pagar a Nintendo

Según la demanda, Nintendo afirma que Yuzu ha sido “diseñado principalmente para eludir y jugar a juegos de Nintendo Switch”. Sus creadores han aceptado a que se les prohíba permanentemente trabajar en Yuzu, lo que incluye no poder distribuir código ni sus funciones, no poder alojar sitios web de Yuzu ni promover en redes sociales su uso, así como hacer cualquier otro acto que signifique “eludir la protección de los derechos de autor de Nintendo”.

Los creadores de Yuzu también han accedido a ceder su dominio a Nintendo y eliminar todas las copias y herramientas vinculadas a este emulador. Entre estas herramientas se encuentran bootloaders como Hekate o Atmosphère que servían para instalar custom firmwares en consolas Nintendo Switch, así como otras vinculadas a la ejecución de copias de seguridad como “TegraRcmGUI, Lockpick_RCM, NDDumpTool, nxDumpFuse, y TegraExplorer”. También se deberán de deshacer de dispositivos físicos o hardware modificado de Nintendo que permita eludir sus protecciones.

Bunnei, el principal responsable de los emuladores de Yuzu y Citra publicaba una carta abierta tanto en el Discord de la comunidad como en sus redes sociales. En ella afirmaba que el equipo de Yuzu “siempre ha estado contra la piratería”, afirmando que comenzaron estos proyectos con “buena fe” y por su “pasión por Nintendo y sus consolas”. No obstante, admiten que han llegado a la decisión de no continuar con este proyecto debido a que sus proyectos podían “eludir las protecciones tecnológicas de Nintendo para jugar a juegos fuera del hardware autorizado para ello”.

Tanto el código fuente de Yuzu como de Citra han sido retirados de Github, aunque como suele ser habitual en estos casos, ya ha habido gente que ha descargado todo el proyecto antes de su eliminación. Ambos emuladores han sido proyectos muy fructíferos para sus desarrolladores, principalmente porque desde Tropic Haze sacaban rédito de ello a través de un Patreon que promovía además optimizaciones de su emulador para ejecutar de manera mejorada títulos como 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', entre otros.

Yuzu es un emulador que necesita de una BIOS para funcionar, algo que no incluye en sus archivos de descarga y, que quizás bien podría servir como atenuante en un hipotético juicio, ya que el emulador no contiene las llaves criptográficas de Nintendo para funcionar. Nintendo y Yuzu han pedido específicamente a un juez saber si Yuzu elude las protecciones de derechos de autor al utilizar estas llaves, a pesar de que no las incluye.

Según alega Nintendo en la demanda, 'Tears of the Kingdom' fue descargado más de un millón de veces, antes incluso de su lanzamiento oficial durante mayo de 2023. Yuzu lleva en funcionamiento varios años, por lo que parece que Nintendo ha movido ficha en el momento en el que más daño les podía hacer a los responsables de este emulador. Enfrentarse a Nintendo es algo que muy pocos pueden hacer, por lo que Tropic Haze finalmente decidió no avanzar a un juicio, ya que las papeletas indicaban que pocas posibilidades iban a tener de sobrevivir.

En Genbeta | Este youtuber lleva su Nintendo Switch al extremo y ejecuta juegos de PC de forma nativa como si fuese una Steam Deck