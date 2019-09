Los creadores de ZAO, la app que te convierte en DiCaprio, piden disculpas y actualizan los términos de privacidad

Hace unos meses apareció una aplicación que generó cientos de titulares y muchísima expectación en las redes sociales: DeepNude. Esta app "desnudaba" a mujeres mediante una inteligencia artificial y, tras miles de descargas, sus creadores decidieron cerrarla.

Estos días estamos viviendo una expectación parecida, con una aplicación llamada ZAO. Ha sido creada en China, y su principal atractivo es que puede trasformarte en otras personas (por ejemplo, actores o actrices famosas) en muy pocos segundos.

Algunos usuarios afirman que es "la mejor aplicación de Deepfakes" que han visto hasta la fecha. Como podemos comprobar en el tweet inferior, es capaz de colocar tu cara en escenas protagonizadas por Leonardo DiCaprio y que el resultado sea bastante creíble:

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT