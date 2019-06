Crean un Super Mario Bros en formato Battle Royale, gratis, con partidas de 75 jugadores y accesible desde el navegador

Fortnite, PUBG o Apex Legends han puesto sobre la mesa la actual popularidad de los Battle Royale, juegos en los que jugamos contra 99 jugadores (nosotros solos o por equipos), y en el que solo puede haber un vencedor. ¿Te imaginas un Battle Royale basado en el Mario Original de NES? Pues existe, y es genial.

Desde el canal de YouTube de InfernoPlus han hecho público este juego, bautizado como Mario Royale, y en el que, en el momento que escribimos este artículo, cuenta con más de 800 jugadores en línea. Fácil de jugar, difícil de ganar, y accesible desde nuestro navegador. Estas son algunas de las claves de un juego que apunta maneras, y que intenta ser lo más fiel posible a la propuesta original.

75 jugadores, y solo tres pueden salir vivos

Para crear este juego, el creador se ha basado en el juego original de NES, por lo que el mapa donde jugaremos será prácticamente idéntico a varias partes de las que encontrábamos jugando a Super Mario Bros. El funcionamiento es sencillo: 75 jugadores que lucharán por llegar a la meta (el castillo de Bowser) en primer lugar, y que tendrán que matar a los demás por el camino. Hay varias formas de morir, bien porque alguien nos haya eliminado, o bien porque el mapa nos lo pone complicado.

Caer al vacío o al magma

Que nos maten las plantas carnívoras

A manos de un Koopa

Que alguien nos lance una concha de Koopa

Que alguien use el poder de la estrella y nos mate

No hemos tardado demasiado en morir, pero dan ganas de seguir intentándolo.

Al igual que en el juego original, los elementos del propio juego podrán matarnos, pero los jugadores podrán valerse de tirarnos conchas o usar el poder de la estrella, que se obtiene golpeando los bloques que iremos viendo en el mapa, para matarnos. Así, el principal objetivo es matar y que no nos maten, la filosofía de todo Battle Royale.

¿Cómo se ganaba en el Mario original? Matando a Bowser. Mario Royale ha querido transmitir la misma idea, aunque el método sea algo distinto

Para ganar, será necesario que los tres últimos jugadores en pie lleguen al castillo de Bowser y suban a los peldaños del podio. La progresión de los mapas es lineal, por lo que iremos avanzando poco a poco hasta llegar a dicho castillo (cada vez habrá menos jugadores y los obstáculos del mapa nos lo pondrán cada vez más difícil). El propio creador destaca que es un juego fácil de jugar, ya que no tenemos más que movernos y saltar. No obstante, ganar no es sencillo, ya que es bastante fácil morir.

Algunas curiosidades sobre el juego

Mario Royale es la primera propuesta de su creador, que afirma haberlo creado tras tres semanas de trabajo con HTML5. Como adelantamos, puede jugarse desde el navegador, y su gran ventaja es que, de momento, ni tiene anuncios, ni tenemos que crear una cuenta para jugar, ni hemos de aguantar tediosos minutos de espera.

Para jugar no tenemos más que acceder a la página web del juego, donde veremos el nombre del juego y los usuarios que hay conectados. Tras pulsar en Play now! no tendremos más que introducir el nombre que queramos, y pasar a la sala de espera. Las partidas empiezan cuando llegan 75 jugadores a la sala. En nuestra experiencia, al haber casi 1.000 personas conectadas de forma constante, no hemos tardado ni 10 segundos en empezar las partidas.

A pesar de ser una propuesta sencilla y cuyos controles se basan en moverse y saltar, el desarrollador ha querido hacer a Mario Royale compatible con los mandos de Xbox One y PS4

Su desarrollador destaca así mismo que, a pesar de ser un juego tan sencillo, podemos jugarlo con controladores, como el mando de Xbox One o el de PS4. Nos comenta que resulta irónico cómo varias de las propuestas de Steam que tiene descargadas en su ordenador no le permiten jugar con un controlador, mientras un juego tan sencillo como este no tiene el menor problema.

Explicado el juego y su funcionamiento, tan solo te queda probarlo. En la propia página de InfernoPlus podemos ver los distintos cambios que se hacen para mejorar la experiencia de juego (por ejemplo, se pasó de 99 a 75 jugadores para que todo fuera menos caótico), y aunque sea gratis, si te apetece colaborar con el desarrollador del juego, puedes hacerlo a través de su perfil de Patreon, en el que acepta suscripciones a partir de un dólar al mes.