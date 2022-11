Crypto.com la vuelve a liar y envía 416 millones de dólares a una cartera que no es. Se entera días después gracias a un usuario

El pasado mes de septiembre conocíamos la historia de una mujer que recibió 10,5 millones de dólares en una transacción errónea de la popular plataforma de criptomonedas Crypto.com. Lo que tenía que haberle dado eran apenas 100 dólares de reembolso que la usuaria había solicitado. La mujer, en vez de devolverlo, se compró una enorme casa.

Este evento podría unirse a la maravillosa lista de historias del mundo bitcoin que parecen ciencia ficción pero que han sido reales. Y la historia de hoy protagonizada también por Crypto.com no se queda atrás: envió 416 millones de dólares por error.

La misma plataforma ha admitado haber cometido este error administrativo. Concretamente, envió por error 320.000 ether, la criptomoneda de Ethereum (lo que son 416 millones de dólares) a otro intercambio de criptomonedas, llamado Gate.io, hace unas tres semanas.

En una publicación en Twitter, el director general de Crypto.com, Kris Marszalek, dice que la empresa debía enviar el cripto a uno de sus llamados "monederos fríos" o "carteras frías", que son las que se encuentran desconectadas de Internet. Sin embargo, accidentalmente lo envió a una dirección "en lista blanca" perteneciente a una cuenta corporativa en Gate.io.

It was supposed to be a move to a new cold storage address, but was sent to a whitelisted external exchange address. We worked with Gate team and the funds were subsequently returned to our cold storage. New process and features were implemented to prevent this from reoccurring.