En 2024 la gran novedad que esperaba de Spotify era la alta fidelidad. En su lugar lo que ha presentado es un Oráculo musical

Hay dos características del streaming a las que no les encuentro explicación a estas alturas de la película: la primera es que el plan por defecto de plataformas de vídeo como Netflix o HBO Max tuviera calidad 4K, la resolución que alcanzan la inmensa mayoría de Smart TV que se compran en los últimos años. La segunda, que la plataforma de música en streaming más popular ofreciera por fin la alta definición. Ni lo uno, ni lo otro: Spotify ahora quiere predecir el futuro con su oráculo musical.

Lo de la alta fidelidad en Spotify es una historia que viene de lejos. De hecho, en Genbeta hemos cubierto ese rumor desde 2017 para después volver a las andadas con la misma historia allá por 2021. Pues bien, estamos en pleno 2024 y ni rastro de la música en alta definición.

¿Y por qué no lo hace, cuando es una opción que rivales como Tidal o Deezer, que tienen desde hace muchísimo tiempo y que posteriormente han ofrecido otros Amazon Music HD? Llegados a este punto la explicación más lógica es que no está entre las prioridades de Spotify.

Descubrir está bien, pero ya no es suficiente

Aunque su Wrapped es de carácter estadístico (y, por qué no decirlo, un poco también exhibicionista para alardear de nuestro buen mal gusto en redes sociales), donde Spotify está apostando con fuerza es en el descubrimiento. Así, disponen de una inteligencia artificial para mejorar sus recomendaciones y ahora llega su oráculo musical. Y no es malo, en tanto en cuanto conocer nueva música, artista y álbumes es una forma de seguir disfrutando de ella y de seguir usando la aplicación más tiempo.

En realidad descubrir música en Spotify no es nada difícil: está la sección de 'Basadas en lo escuchadas recientemente', 'Sumérgete de nuevo en tu música', que no dejan de ser playlists personalizadas, pero también hay otras aplicadas a momentos del día, acciones o ánimo, las radios de los artistas que más te gustan y hasta si haces una lista de reproducción corta, te añade sugerencias. Tu música es la punta del iceberg de todo lo que podría gustarte.

Y si se te queda corto, siempre te queda invocar a los espíritus con su Oráculo Musical, que permite a quienes se atrevan a desafiar al cosmos y los espíritus con preguntas para recibir respuestas en forma de canciones. Eso sí, tampoco se puede preguntar lo que se quiera: primero se elige una categoría y luego de allí hay una serie de cuestiones prediseñadas y a ellas hay que ceñirse (si no lo tienes claro, puedes dejar al azar). Las respuestas también llegan de forma aleatoria porque como Spotify asegura, se trata de mero entretenimiento que en ningún caso constituye una fuente fiable de asesoramiento.

Después de probarla, me ha parecido una experiencia divertida y ha cumplido de su misión, constituyendo una forma diferente de seguir conociendo artistas y canciones nuevas de forma gamificada. Me gusta Spotify para escuchar música de forma casual y de hecho, soy usuaria del servicio gratis porque la combinación de poner música aleatoria y las sugerencias me sirve para no tener que pensar. Pero no es suficiente.

Con cada vez más teléfonos compatibles con el 5G y una mayor cobertura que posibilita la transferencia de datos, la democratización de mejoras acústicas para disfrutar del sonido en alta fidelidad en más dispositivos y la apuesta por la comodidad de la música en streaming tanto por la calle como en escenarios domésticos, la alta definición es una característica que se está haciendo de rogar demasiado tiempo en Spotify. Teniendo en cuenta su precio y el de la competencia y aún agradeciendo ese afán por descubrir, la ausencia de música en alta fidelidad sigue siendo un factor diferencial para no dar el paso a Spotify Premium.





