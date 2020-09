Amazon Music HD es la nueva suscripción de música que lo apuesta todo a la calidad CD sin pérdidas y alta resolución

El mercado de pago del streaming de música está liderado por Spotify y Apple Music, pero Amazon no deja de intentarlo con su particular propuesta, Amazon Music Unlimited, la suscripción musical por la que hay que pagar 10 euros, tengas o no Amazon Prime.

Diferenciarse en el streaming es difícil con catálogo, porque casi todos los actores disponen del mismo y lo ofrecen al mismo precio. Ahora, la compañía de Jeff Bezos va a hacerlo como ya lo hicieran Tidal o Qobuz, con canciones sin pérdidas de calidad en el audio, en HD y en Ultra HD. Con ello, llega Amazon Music HD.

Amazon Music HD, calidad de CD sin pérdidas y sonido en alta resolución

Con Amazon Music HD, la compañía presume de ofrecer más de 60 millones de canciones en calidad original sin pérdida, con 16 bits de profundidad y una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz. Es, como dicen, similar a lo que nos encontramos en un CD de toda la vida.

Adicionalmente, Amazon ofrecerá millones de canciones en lo que llaman calidad Ultra HD, con 24 bits de profundidad y 192 kHz de frecuencia de muestreo, que no es más que lo que la industria llama sonido de alta resolución, y que, como decíamos, también ofrecen otros servicios competidores. Amazon también habla de audio 3D, del que dicen que convierte el sonido estéreo en multidimensional, añadiendo espacio, claridad y profundidad.

Toda esta calidad, según amazon, se ofrecerá en sus aplicaciones de iOS y Android, equipos de escritorio, dispositivos propios como los Echo, Fire TV y tablets Fire.

Precio y disponibilidad de Amazon Music HD

Amazon Music HD se lanza hoy 10 de septiembre en España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. La suscripción tiene un coste de 5 euros más que Amazon Music Unlimited, quedando en 14,99 euros al mes. Si nunca has probado Unlimited, puedes acceder a un período de prueba de 90 días.

Si ya eres suscriptor de Music Unlimited, puedes acceder a un período de prueba de Amazon Music HD de 90 días, pagando 9,99€ de la suscripción inferior., además de dar el salto permanente por 5 euros más al mes.

Más información | Amazon Music HD