Demandan a Google por haber recolectado información de 5.4 millones de usuarios de iPhone de forma ilegal

Los demandantes alegan que Google se saltó los ajustes de privacidad del iPhone para rastrear los hábitos de los usuarios que usaban Safari y recolectar datos de forma ilegal.

La demanda está siendo llevada por un grupo en representación 5.4 millones de usuarios en Reino Unido. Según ellos, entre 2011 y 2012 Google supuestamente plantó cookies secretas para rastrear el historial de navegación de los iPhone y luego usó esos datos para vender publicidad.

La campaña fue anunciada hoy en Twitter por el grupo llamado "Google You Owe Us" (Google, nos debes) liderado por Richard Lloyd, un veterano de la lucha por los derechos de los consumidores, y creen que los afectados son elegibles de ser compensados por violación de confianza.

Hi, we are #GoogleYouOweUs!



We believe Google illegally took iPhone users' data in 2011 and 2012 - we are taking them to court.



Our campaign launches today. Follow us for the latest updates and how to get involved.