Denuncian en YouTube y redes sociales que el Escobar Fold 2 es una estafa y que sólo lo han enviado a grandes canales

Marques Brownlee, más conocido como ‘MKBHD’, es uno de los YouTubers más relevantes del planeta, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a contenido relacionado con reviews de tecnología.

Actualmente tiene más de 10 millones de seguidores, y gran parte de su éxito se basa en que suele ser bastante crítico y sensato en sus análisis. Hace unas horas subió un vídeo en el que analiza uno de los smartphones que más ha dado que hablar en los últimos meses: el Escobar Fold 2.

Pedidos que no llegan...si no eres un importante YouTuber

Efectivamente, el nombre de Escobar en la marca viene porque detrás de esta supuesta compañía se encuentra el hermano biológico de Pablo Escobar (sí, famoso narcotraficante colombiano).

Como indica su nombre, no es el primer teléfono de esta gama, y en diciembre de 2019 presentaron el 'Escobar Fold 1', afirmando que era el teléfono plegable que llegaba para "acabar con Apple".

Cuando se presentó la segunda versión, a principios del mes pasado, las imágenes ya dejaban claro que se trataba de un clon del Galaxy Fold. Marques demuestra en el vídeo que se trata realmente de un Galaxy Fold con un skin por encima:

Marques asegura que él muchas veces compra los dispositivos para hacer las reviews. Este es uno de esos casos, y afirma que cuando compró el 'Escobar Fold 1' (el año pasado) nunca recibió el teléfono y en ese momento ya desconfió que todo se trataba de una estafa.

Lo cierto es que la página web ya era un tanto sospechosa, y dejaba bastante claro que quizás no nos encontrábamos ante una compañía demasiado seria. Los vídeos promocionales tampoco eran de mucha ayuda:

Tras no recibir ese teléfono que había pagado, MKBHD asegura que se sorprendió cuando vio anunciado que llegaba un segundo terminal al mercado. Afirma que entonces recibió un email para hacer un análisis del teléfono, pero como le exigían que tenía que publicar un vídeo (sí o sí), él declara que desestimó la oferta.

Al comprobar que volvía a haber mucho hype con este terminal (no olvidemos que parecía un clon del Galaxy Fold a 399 dólares, frente a los 1.800 dólares que vale el de Samsung) fue a la página web de la compañía e hizo un pedido del nuevo smartphone plegable.

Marques denuncia que, de nuevo, no recibió ni el teléfono ni ninguna actualización en cuanto al pedido. Decidió ir a Twitter y denunciar públicamente lo que estaba pasando:

I ordered the Escobar Fold 1.

Never got it.

I ordered the Escobar Fold 2.

Never got it.

0/10 would not recommend — Marques Brownlee (@MKBHD) February 21, 2020

Lo llamativo es que Marques afirma que en aquellos momentos algunos conocidos YouTubers que hacen reviews de tecnología estaban recibiendo estos terminales y ya habían subido vídeos con sus primeras impresiones. Curiosamente, tras publicar ese tweet de denuncia, MKHBD asegura que en pocas horas recibió el suyo.

Aumentan las quejas y la desconfianza

En redes sociales y plataformas como YouTube nos encontramos con quejas similares. Por ejemplo, en Rad Pro (un canal con 1.700 seguidores) aseguran que compraron el teléfono y no han recibido nada. Dice que sólo le comenzaron a responder cuando publicó vídeos denunciando esto públicamente, pero en su último video (subido hace unos días) parece estar harto de tantos emails y sigue creyendo que todo se trata de una estafa:

Otro ejemplo lo encontramos en el canal de YouTube Redskull, que se queja de que "grandes canales están haciendo vídeos del Escobar Fold 2. "Creo firmemente que esto es una estafa y no deberías comprar uno":

Unfortunately some big YouTube channels are making videos about the Escobar Fold 2 phone.

I highly believe this is a scam and you shouldn't order one! You won't be able to get a refund!

I personally ordered one about 2 weeks ago and I don't believe it will ever ship. pic.twitter.com/wKZ98KMEIN — Redskull (@RedskullPro) February 29, 2020

Con más de 16 millones de seguidores, Unbox Therapy es uno de los canales de reviews de tecnología más importantes de YouTube. Ellos publicaron su unboxing del Escobar Fold 2 el 20 de febrero.

En ningún momento se les ocurrió retirar el skin (y comprobar que realmente era un Galaxy Fold), ni tampoco parecían desconfiar que un producto de estas características pudiese costar tan poco. Básicamente, les estaban haciendo publicidad:

Una simple búsqueda en YouTube nos mostrará otros importantes canales haciendo unboxings y reviews de este terminal. Otra muestra la encontramos en Mrwhosetheboss, un canal que tiene más 3,5 millones de seguidores:

MKBHD denuncia que sólo están enviando unidades a los grandes canales de YouTube, para que les hagan publicidad

Marques asegura que estamos detrás de una estafa muy bien orquestada, y que esta compañía sólo está enviando unidades a grandes YouTubers para que muestren el producto. Afirma que si nosotros hacemos un pedido se quedarán con nuestro dinero y (al igual que le ocurrió a él) no recibiremos nada.

De hecho, Unbox Therapy ancló un comentario a su propio vídeo (a modo de "disclaimer"), en el que declaran que "este es un producto inusual de un lugar inusual. Hay más preguntas que respuestas. Procedan con cuidado".

Lo mismo ocurre en el vídeo de Mrwhosetheboss, y un comentario anclado busca "aclarar que no está asociado con la compañía, de ninguna manera apoya el producto ni ha recibido dinero para hacer este vídeo".

Esta historia nos vuelve a recordar que "nadie da duros a cuatro pesetas", y que hay que mirar bien con lupa las reviews en Internet cuando se trata de productos un tanto desconocidos.