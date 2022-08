Despedido a través de un SMS de la Seguridad Social: la historia de un trabajador que categoriza su despido como "muy cutre"

Día a día son muchos los trabajadores que son despedidos en nuestro país por desgracia. Aunque para ello hay un procedimiento previo que tiene como objetivo amparar su dignidad laboral, como por ejemplo avisar con 15 días de antelación o remitir una carta de despido con la justificación de motivos. Pero esto no es lo que le pasó a Néstor, un trabajador que ha contado su surrealista despido a través de un simple SMS.

Esta historia, que aunque parece cómica, ha sido relatada por el trabajador a través de un tweet que ha conseguido más de 6000 me gusta y que ha provocado la sorpresa en muchos usuarios de la red social.

En este tweet, y en una posterior entrevista que ha concedido al medio 20minutos ha relatado que desde el 26 de junio se encontraba de baja laboral tras una operación. Pero el mismo día 31 de junio recibió un SMS de la Seguridad Social informando de su baja como trabajador activo. Este es un procedimiento normal de la administración cuando se produce un alta o una baja laboral.

Sin duda esto le creó una gran sorpresa, como ha manifestado en su tweet, en el que asegura que estuvo toda la mañana riéndose por la situación que se había generado. En la entrevista que ha concedido, manifiesta que en un primer momento pensaba que se trataba de su baja por enfermedad común, pero al final era la liquidación completa de su contrato laboral.

Os juro que llevo toda la mañana meado de risa. Estoy de baja y de repente me llega un SMS diciendo que se ha tramitado mi baja a día 31/7/2022. Y me quedo pensando y digo, si mi baja es desde el 26 que me operaron. Y resulta que no es mi baja médica, es mi baja laboral. 🤣