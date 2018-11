El director de negocio de WhatsApp dimite después de siete años

Neeraj Arora, director de negocio durante siete años en WhatsApp, se marcha de la compañía, según ha confirmado él mismo con una publicación en su perfil de Facebook. Se trataba, por tanto, de uno de los altos cargos restantes en el organigrama existente antes de la adquisición del servicio de mensajería por parte de la compañía de Mark Zuckerberg.

En su despedida, Arora no tiene malas palabras con la empresa que abandona: "He sido bendecido para trabajar con un pequeño equipo de gente con talento y ver cómo una atención maniática puede crear algo mágico que es amado por miles de personas. [...] No puedo estar más orgulloso de cómo WhatsApp continúa beneficiando en formas tan distintas cada día."

Sin dar más explicaciones, Ahora habla de que pasará tiempo con la familia y descansará un tiempo del trabajo. "Se siente en deuda" con los fundadores de la compañía, Jan y Brian, que han abandonado el barco hace poco de mala manera. Curiosamente, no hay mención a Zuckerberg y a sus jefes actuales.

WhatsApp (y otras empresas de Facebook) en descomposición

Como producto, WhatsApp está en su mejor momento. No hay duda tras ver el crecimiento que el servicio de mensajería continúa experimentando, alcanzando ya los 1.500 millones de usuarios mensuales. Sin embargo, internamente, poco queda de la empresa que Facebook adquirió hace ya casi cinco años.

Un mes después del escándalo de Cambridge Analytica, Jan Koum, uno de los cofundadores, decidió abandonar por diferencias con Facebook. Anteriormente, y de forma más brusca, abandonó el otro cofundador, Brian Acton. Después de abandonar en septiembre de 2017, se unió al movimiento #DeleteFacebook, contrario a la compañía que les hizo multimillonarios a él y a Koum.

Las políticas de uso de datos de Zuckerberg y Sandberg no parecen contar con apoyo de los núcleos históricos de WhatsApp e Instagram

Facebook les prometió que los datos de WhatsApp no serían compartidos con el servicio, algo que los fundadores defendieron ante los reguladores, que fueron quienes finalmente aprobaron la venta. WhatsApp ganó mucha seguridad con la adopción del cifrado de extremo a extremo, pero desde Facebook se quería debilitar, algo que los cofundadores no soportaron. Habría sido Sheryl Sandberg, la número dos de Zuckerberg, la que habría lucha por reducir la seguridad para monetizar mejor.

Mike Krieger y Kevin Systrom, los fundadores de Instagram, también salieron de Facebook en septiembre de este año, sin expresar desacuerdos con la dirección, pero los rumores decían algo parecido a lo que han expresado los fundadores de WhatsApp, es decir, que existía un choque sobre cómo gestionar la privacidad y los datos de los usuarios.

Crédito de imagen | IndianWeb2