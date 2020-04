Dónde y cuándo ver por streaming el festival solidario con grupos como Paul McCartney, Steve Wonder o Billie Eilish

La pandemia mundial que estamos viviendo ha tirado por tierra miles de conciertos, festivales y todo tipo de espectáculos a lo largo del planeta. Es por eso que a través de Internet están surgiendo muchas iniciativas interesantes que buscan conectar de nuevo a artistas y público.

Un buen ejemplo es el evento 'One World: Together At Home', que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril. Se trata de un festival online organizado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y Global Citizen, que tiene meta recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus.

El cartel de este evento está repleto de nombres muy conocidos, y contará con las actuaciones de Paul McCartney, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder (Pearl Jam), Elton John, Billie Eilish y Finneas, Lizzo, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli , Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy y Maluma.

A continuación podemos ver el cartel oficial del evento:

Los presentadores también son de excepción: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert (los tres presentadores de latenights más importantes actualmente en los Estados Unidos.

¿Dónde se podrá seguir este festival?

Este evento será retransmitido por diferentes plataformas a través de Internet: YouTube, Instagram, Twitter, Apple Music, Amazon Prime Video, Twitch, TIDAL, Alibaba, Yahoo o TuneIn.

Lady Gaga ha sido una de las personas responsables de organizar este importante acto, que aseguran que tiene como objetivo "rendir tributo a los trabajadores de la salud de todo el planeta que lideran los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus".

Como decíamos, tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril, pero en España ya serán las dos de la mañana del 19 de abril cuando comience este espectáculo virtual (que tendrá dos horas de duración).