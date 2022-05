DuckDuckGo y su total privacidad en tela de juicio: tiene un acuerdo con Microsoft que permite rastrear cierta información

DuckDuckGo es un buscador y un navegador, móvil y de escritorio, cuyo principio fundamental (y su valor añadido en un mercado muy competitivo con gigantes de Internet presentes como Google o Microsoft) es que se ha creado enfocado en la privacidad. Pero un descubrimiento de un secreto que la marca guardaba pone en tela de juicio aquello por lo que ha abogado desde su aparición en el mercado.

El problema es que desde hace unos días se conoce que DuckDuckGo tiene un acuerdo con Microsoft que les impide bloquear ciertos 'trackers' (o rastreos) de Microsoft. Gabriel Weinberg, CEO de la empresa, dijo un acuerdo de sindicación de búsquedas con el gigante de Redmond impide bloquear toda la información. La declaración de Weinberg no llegó porque sí. Fue la respuesta al descubrimiento de un experto en seguridad.

Se sabía que en su web de soporte cómo "nos hemos asociado con muchas fuentes de información para proporcionar los resultados de DuckDuckGo Search (por ejemplo, Microsoft para la publicidad, Apple para los mapas, etc)", como indica la propia DuckDuckGo desde hace tiempo en su web de soporte.

Cómo se supo que DuckDuckGo no bloquea todo

Zach Edwards, investigador de seguridad, publicó hace unos días en Twitter que "he probado el llamado navegador privado de DuckDuckGo tanto para iOS como para Android, y ninguna de las dos versiones bloqueó las transferencias de datos a los anuncios de Linkedin + Bing de Microsoft mientras veía la página de inicio de Facebook en Workplace".

Y continuó: "puedes capturar datos dentro del llamado navegador privado de DuckDuckGo en un sitio web como http://workplace.com de Facebook y verás que DDG (DuckDuckGo) NO detiene los flujos de datos hacia los dominios de Linkedin de Microsoft o sus dominios de publicidad de Bing".

Y ahí fue que el CEO de esta firma respondió. "No se trata de nuestro motor de búsqueda, y de hecho restringimos los scripts de Microsoft en nuestros navegadores, incluyendo el bloqueo de sus cookies de terceros. Si quieres el contexto completo, dejé una explicación detallada en reddit".

Claves del acuerdo

Y en Reddit dice: "Hola, soy el CEO y fundador de DuckDuckGo. Para ser claro (ya que veo confusión en los comentarios), cuando cargas nuestros resultados de búsqueda, eres anónimo, incluyendo los anuncios. Además, en los sitios web de terceros realmente bloqueamos las cookies de terceros de Microsoft en nuestros navegadores, además de otras protecciones".

Es decir, "este artículo no se refiere a nuestro motor de búsqueda, sino a nuestros navegadores - tenemos navegadores (realmente aplicaciones de privacidad todo en uno) para iOS, Android y ahora Mac (en beta)". Explica muchas cosas más, que puedes leer aquí, sobre cómo DuckDuckGo protege la privacidad.

Es decir, tú sigues siendo anónimo. También para los anuncios que se pueden presentar entre los resultados. Las cookies de terceros también se bloquean en su navegador "incluyendo las de plataformas de Microsoft".

Pero la parte polémica llega cuando explica "un acuerdo de sindicación de búsqueda que nos ayuda a utilizar de forma privada algunos resultados de Bing para ofrecerte mejores resultados de búsqueda privados en general. Aunque gran parte de lo que ves en nuestra página de resultados incorpora de forma privada contenido de otras fuentes, incluidos nuestros propios índices (por ejemplo, Wikipedia, listados locales, deportes, etc.), la mayoría de nuestros enlaces e imágenes tradicionales proceden de forma privada de Bing".

Cuenta que solo dos empresas (Google y Microsoft) tienen un índice de enlaces web global de alta calidad ("porque creo que cuesta más de mil millones de dólares al año", dice), por lo que, literalmente, todos los demás motores de búsqueda globales tienen que arrancar con uno de ellos o con ambos para ofrecer un producto de búsqueda convencional. Eso sí, "este acuerdo tiene otro problema: no permite que en DuckDuckGo de más detalles sobre lo que puede y no puede bloquear.

Hay otros mecanismos de protección que DDG también aplica incluso a Microsoft, como el sistema anti-fingerprinting. La expiración de cookies de terceras partes o el manejo de consentimiento de cookies.

"La privacidad total no existe"

Weinberg dice que la principal diferencia reside en que otros motores de búsqueda asocian tu comportamiento al clicar en publicidad con un perfil sobre ti que puede ser usado más tarde para ofrecerte anuncios en ese buscador en internet. En el sistema de Microsoft Advertising "el navegador no asocia tu comportamiento al clicar en publicidad con un perfil de usuario".

Y todo esto para decir que "nada te puede proteger al 100%". El CEO de la firma dice que "siempre hemos tenido mucho cuidado de no prometer nunca el anonimato cuando se navega fuera de nuestro motor de búsqueda, porque francamente no es posible. En DDG añadieron que están trabajando para eliminar esa excepción que hacen con Microsoft, pero no se sabe cuándo y si podrán hacerlo de forma efectiva.