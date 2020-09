Edward Snowden critica a Amazon por contratar al ex director de la NSA

Keith Alexander, ex director de la NSA (la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU.), ahora forma parte de la junta de Amazon como director. Así lo han anunciado, hace unas horas, en la página de la compañía en la que se listan sus directivos.

Alexander era la cara visible de la NSA cuando Edward Snowden reveló algunas de las prácticas de esta agencia, y en aquel momento millones de personas se quedaron impactadas con la magnitud de sus programas de escuchas telefónicas y recopilación de datos ilegales.

En plena polémica, Alexander sugirió que no se debía haber permitido a los periodistas informar sobre los documentos que fueron filtrados por Snowden. Lo dejó muy claro en una entrevista concedida a The Verge en el año 2013:

"Creo que está mal que los periodistas tengan todos estos documentos. Deberíamos encontrar una manera de detenerlo. No sé cómo hacerlo. Eso es más de los tribunales y los políticos pero, desde mi perspectiva, está mal permitir que esto continúe".

"Hey Alexa-nder"

Horas después de hacerse oficial este anuncio, Snowden publicó algunos tweets refiriéndose a este nombramiento. Critica, con cierta ironía y preocupación, que Amazon haya contratado al "responsable de estos programas de vigilancia ilegales que causaron un escándalo global".

🚨🚨 It turns out "Hey Alexa" is short for "Hey Keith Alexander." Yes, the Keith Alexander personally responsible for the unlawful mass surveillance programs that caused a global scandal. And Amazon Web Services (AWS) host ~6% of all websites. 🚨🚨https://t.co/6hkzsHjxh9 — Edward Snowden (@Snowden) September 9, 2020

Como podemos comprobar, el tweet comienza con una broma bastante ingeniosa, afirmando que "Hey Alexa" es una versión acortada de "Hey Keith Alexander" (haciendo referencia al comando de voz que activa el asistente virtual de Amazon).

Edin Omanovic, director de defensa de Privacy International (ONG británica, formada en 1990, para vigilar las invasiones de la privacidad por parte de gobiernos y corporaciones) declaró a la BBC que esta contratación de Amazon es muy preocupante:

"Todos los días, grandes empresas de tecnología como Amazon toman enormes decisiones éticas que afectan a la vida de las personas sin ninguna responsabilidad democrática. Claramente es preocupante que en el corazón de esto esté ahora alguien que pasó años defendiendo tomas secretas de datos que luego se demostró que eran ilegales. No necesitamos otra NSA, ni siquiera una con una política de privacidad".

Volviendo al tweet de Snowden, el ex agente de la CIA recuerda que Amazon Web Services (AWS) almacena aproximadamente el 6% de todas las páginas de Internet, como podemos comprobar en W3Techs.

Hace poco más de un año, Amazon fue el protagonista de una importante polémica por los datos de usuarios de Alexa a los que llegaron a tener acceso algunos de sus empleados. Eso desembocó en una medida que nos permitió impedir que nuestros audios de Alexa nunca sean escuchados por personas.