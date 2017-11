El hijo de Donald Trump y WikiLeaks intercambiaron mensajes durante la campaña electoral

Donald Trump Jr., el hijo mayor del magnate estadounidense, y WikiLeaks estuvieron intercambiando mensajes privados en Twitter durante la campaña electoral del 2016. The Atlantic se ha encargado de desvelar esta correspondencia tan polémica, dando a conocer datos muy llamativos de estas conversaciones.

Según la publicación, fue WikiLeaks quien tomó la iniciativa a la hora de entablar conversación, llegando a pedir que compartieran su contenido en las redes sociales de su entorno. Muchos de esos mensajes no tuvieron contestación, pero Donald Trump Jr. llegó a responder a algunos de ellos.

Este descubrimiento vuelve a poner el foco sobre el llamado 'Rusiagate', y actualmente todavía se está investigando el efecto que haya podido tener Moscú en los resultados electorales de los pasados comicios.

De hecho, este verano se supo que Donald Trump Jr. había organizado una reunión con personas cercanas al gobierno de Putin. Tuvo lugar en la Torre Trump, en el mes de julio de 2016.

No olvidemos que durante la campaña electoral, WikiLeaks publicó más de 2.000 correos electrónicos que Rusia hackeó al Partido Demócrata, afectando negativamente a la imagen y a los resultados obtenidos por Hillary Clinton.

Donald Trump Jr. publica los mensajes

El hijo de Donald Trump ha querido responder a esta polémica publicando los mensajes privados que mantuvo con WikiLeaks a través de Twitter. Asegura que esta "es la cadena de mensajes completa con @wikileaks":

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 de noviembre de 2017

Según vemos, WikiLeaks contactó a Trump Jr. el 20 de septiembre de 2016 sobre una página web anti-Trump (financiada por un Comité de Acción Política). Por su parte, el hijo de Donald Trump respondió a dos de los mensajes recibidos, enviando uno el 21 de septiembre de 2016 y otro el 3 de octubre del mismo año.

Uno de esos mensajes pedía al entorno de Trump que compartieran una historia sobre un ataque de drones contra Julian Assange (fundador de WikiLeaks). Trump Jr. respondió con un "ya lo hice hoy", añadiendo que "es increíble como ella es capaz de salirse con la suya".

"Nos alegramos de que estéis hablando de nuestras publicaciones".

El 12 de octubre, WikiLeaks le envió un mensaje diciendo que se alegraban de ver que tanto su padre como él estaban "hablando de sus publicaciones". El mensaje continuaba con un enlace a la página wlsearch.tk, una herramienta de búsqueda con la que poder explorar la base de datos de correos electrónicos filtrados de John Podesta (presidente de la campaña de Hillary Clinton en 2016).

Trump Jr. no respondió a este mensaje pero, curiosamente, dos días después publicó en Twitter la página web mencionada. Afirmaba que es una herramienta para aquellos que "tienen tiempo para leer sobre toda la corrupción e hipocresía".

For those who have the time to read about all the corruption and hypocrisy all the @wikileaks emails are right here: https://t.co/SGcEeM9rCS — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 de octubre de 2016

Alan Futerfas, abogado de Donald Trump Jr., aseguró a The Atlantic que no tienen "ninguna preocupación sobre estos documentos y cualquier pregunta relacionada con ellos ya ha sido contestada en el foro adecuado".

