El "reciente comportamiento" de Logan Paul hace que YouTube suspenda la publicidad en su canal

Parece que el comportamiento de Logan Paul no ha cambiado demasiado en las últimas semanas, después de haber publicado un vídeo en el que se reía de una persona que se había suicidado en Japón.

Mediante un tuit en la cuenta de YouTube Creators, la plataforma anuncia que han suspendido temporalmente la publicidad en sus canales. De momento, no informan cuándo o cómo revertirán esta situación.

In response to Logan Paul’s recent pattern of behavior, we’ve temporarily suspended ads on his channels. — YouTube Creators (@YTCreators) 9 de febrero de 2018

Siempre generando polémica

Tras un parón, regresó y pidió disculpas. Sus vídeos diarios vuelven a acumular millones de suscripciones, y él mismo se jactó de sumar un millón de suscriptores "sin hacer nada".

En su último vídeo aparece electrocutando varias ratas muertas, asegurando que "odia las ratas". Nuevamente, volvió a relucir su poco respeto por la muerte y una gran falta de sensibilidad.

En tan solo cuatro días, este vídeo está cerca de los nueve millones de reproducciones. Ahora tendremos que esperar si este nuevo toque de atención por parte de YouTube hará que Logan Paul recapacite y verdaderamente deje de publicar este tipo de contenido.

En Genbeta | YouTube castiga a Logan Paul cancelando su película y un importante acuerdo publicitario