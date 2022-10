Elon Musk cambia de planes en Ucrania y seguirá costeando Starlink "indefinidamente". Detrás hay todo un lío de quién paga qué

La pasada semana supimos que SpaceX había pedido al Pentágono que financiara sus servicios de satélite Starlink en Ucrania. Según información de la empresa de Elon Musk, estás operaciones, ya le han costado a SpaceX 80 millones de dólares desde que activase el servicio entre febrero y marzo hasta ahora, y que superarán los 100 millones a finales de año.

Ahora, Elon Musk ha tuiteado que SpaceX seguirá financiando los servicios de Starlink de forma gratuita. Elon Musk también ha confirmado su declaración al Financial Times y ha añadido que SpaceX financiará Starlink en Ucrania "indefinidamente".

Todo esto, desde el anuncio de la pasada semana, ha levantado diversas polémicas. Por un lado: ¿es realmente Starlink quien ha cargado con los costes de todo este servicio en Ucrania? Elon Musk lo que dice es que el ejército ruso sigue destruyendo terminales, y eso fuerza a la empresa a tener que enviar más y además financiar el sistema que ya existe.

Por otro lado, hay informaciones que afirman que estos costes no han recaído sobre los hombros de SpaceX en exclusiva. Dimko Zhluktenko, fundador de la fundación militar dzygaspaw, además de ingeniero de software y desarrollador, ha recordado que los servicios y su uso tienen en coste en Ucrania como en el resto de países.

"Admiro las acciones de SpaceX de habilitar el servicio StarLink en Ucrania. Fue un agente de cambio para el ejército ucraniano", dijo Zhluktenko en su Twitter. Aún así, recuerda el desarrollador que "no he visto ningún StarLink que haya sido comprado por los gobiernos, o por SpaceX. Todos los Starlinks que he visto y usado fueron comprados o por voluntarios como yo, o soldados que pusieron su dinero personal".

El mismo Zhluktenko dice que a través de su fundación y de las donaciones compró 50 StarLinks y que paga 60 dólares al mes por el servicio como hace la ciudadanía de otros países. También dice que le encantaría ver el proceso de puesta en marcha de StarLinks en Ucrania y todos los costes que afirma Elon que cargó la empresa. A esto, ha habido gente que ha mostrado cómo, efectivamente, hay una gran cantidad de ciudadanos que paga mensualmente por los servicios.

So @elonmusk is whining about losing a lot of money on Starlinks for Ukraine.



Meanwhile, may I present to you snippets of my bank statements.

Thousands of Ukrainians, paying his company monthly.



So the question is: did you really lose more money than you earned? pic.twitter.com/w8OX2EBiqf