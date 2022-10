Elon Musk dice que SpaceX ya no puede pagar Starlink en Ucrania. Se olvida de contar el gasto de gobiernos y ciudadanos

Mientras que hace unos meses Elon Musk se presentaba como un héroe para muchos de sus fans (y gente que no era tan fan) por llevar rapidísimamente el internet satelital de Starlink a Ucrania, después de que Rusia comenzase la invasión del país vecino, con su consecuente guerra, ahora su papel ha cambiado.

We're just following his recommendation 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

Elon Musk, dice que ya no puede permitirse dar a Ucrania el servicio y pide al Pentágono estadounidense que lo pague. De acuerdo con un informe de la CNN en el que se reporta que SpaceX envió una carta al Departamento de Defensa de Estados Unidos, explicando que no puede seguir costeando sus terminales Starlink de Ucrania y pidiendo al Pentágono que lo hagan ellos.

La polémica de los costes

Ucrania ha recibido unas 20.000 unidades del satélite Starlink, según Musk dijo la semana pasada y adelantó que la "operación ha costado a SpaceX 80 millones de dólares y superará los 100 millones a finales de año". Esto ha recibido ciertas réplicas.

Por un lado, Dimko Zhluktenko, fundador de la fundación militar dzygaspaw, además de ingeniero de software y desarrollador, ha recordado que los servicios y su uso tienen en coste en Ucrania como en el resto de países. "Admiro las acciones de SpaceX de habilitar el servicio StarLink en Ucrania. Fue un agente de cambio para el ejército ucraniano". Aún así, recuerda el desarrollador que "no he visto ningún StarLink que haya sido comprado por los gobiernos, o por SpaceX. Todos los Starlinks que he visto y usado fueron comprados o por voluntarios como yo, o soldados pusieron su dinero personal".

2. In my charity fund @dzygaspaw, I have bought and delivered to the frontlines over 50 StarLinks, some of them are still being paid from my credit card, now 60$ each per month.



Pic related - one more StarLink I bought and pay for - for Ukrainian EOD unit for Kharkiv offensive. pic.twitter.com/m58pV3VZJ4 — Dimko Zhluktenko 🇺🇦 (@dim0kq) October 14, 2022

El mismo Zhluktenko dice que a través de su fundación y de las donaciones compró 50 StarLinks y que paga 60 dólares al mes por el servicio. También dice que le encantaría ver el proceso de puesta en marcha de StarLinks en Ucrania y todos los costes que afirma Elon que cargó la empresa. Esta pregunta que lanza al aire ha recibido muchas respuestas de personas afirmando que Starlink supone unos amplios costes para instalar los satélites iniciales, mientras otra gente habla del número de ciudadanos que paga mensualmente por los servicios.

Como publica Politico, mientras que Musk fue alabado inicialmente por proporcionar los terminales Starlink a Ucrania, según la carta de SpaceX, la gran mayoría fueron financiados parcial o totalmente por otros, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, del Reino Unido y de Polonia.

La polémica precedente que levanta sospechas

Hay que recordar que decisión se anunció en Twitter después de que el embajador ucraniano Melnyk Andrij le dijera a Musk que "se fuera a la mierda", como explicó el corresponsal de Kyiv Post en Twitter, a lo que el magnate de Tesla ha respondido en su red social favorita que "eso es lo que hemos hecho".

Elon Musk’s Starlink says it can no longer afford to give Ukraine 🇺🇦 free service and asks the Pentagon 🇺🇸 to pay for it. Starlink had been a game changer in the war.



This comes days after Ukrainian Ambassador @MelnykAndrij told Musk to “fuck off.” — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 14, 2022

Que un embajador le diga a Elon Musk que "Fuck off" (vete a la mierda) tiene una explicación. Hace unos días, el multimillonario publicó una "encuesta" muy polémica en su Twitter. Y esta planteaba algo muy impopular desde el punto de vista de Ucrania y sus socios de la OTAN. Planteaba cuatro ideas para la paz entre Ucrania y Rusia y preguntaba a sus seguidores si estaban de acuerdo o no.

Viendo que es una persona con gran influencia, sus planteamientos recibieron casi tres millones de votos, aunque la mayoría abogó por llevarle la contraria (y un 40% votaron sí). Sus planteamientos: hacer las elecciones de las regiones anexionadas bajo la supervisión de la ONU y que Rusia se vaya si esa es la voluntad del pueblo; que Crimea pase a formar parte formalmente de Rusia y añadía que "como lo ha sido desde 1783 (hasta el error de Jruschov)"; asegurar el suministro de agua a Crimea; y que Ucrania permanezca neutral.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Musk añadió que esto era probablemente lo que iba a pasar, y que la cuestión era cuánta más gente tendría que morir antes de decidir esta vía. Teniendo en cuenta que Ucrania es totalmente opuesta a que ninguna de sus provincias se anexen a Rusia y que, gracias a su alianza con la OTAN, su planteamiento tiene un amplio apoyo en Europa y Estados Unidos, el tuit del magnate se tomó de malas maneras. El primero fue el diplomático Melnyk Andrij con su reacción ya mencionada. También le dijo que "el único resultado es que ahora ningún ucraniano comprará jamás tu p..a mierda de tesla. Así que buena suerte".

La posible conversación de Musk y Putin

Ahí comenzó a especularse mucho de que Musk podría haber tenido una conversación privada con Vladimir Putin, el mandamás ruso. La información no fue sacada de la nada, sino de expertos como Ian Bremmer, director de la consultora de riesgo político Eurasia Group. Musk lo negó públicamente: "Sólo he hablado con Putin una vez y fue hace unos 18 meses. El tema fue sobre el espacio", tuiteó Musk.

Sin embargo, Bremmer escribió que Musk le dijo que el presidente ruso estaba "preparado para negociar", pero solo si Crimea permanecía bajo control ruso, si Ucrania aceptaba una forma de neutralidad permanente y si Kiev reconocía la anexión rusa de Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia.

Bremmer afirmó que el jefe de SpaceX le dijo que Putin había dicho que estos objetivos se cumplirían "pase lo que pase" y que existía la posibilidad de un ataque nuclear si Ucrania invadía Crimea. En el medio de comunicación Politico, especializado en política, han incluso hecho un artículo de análisis sobre los aires de Musk y titulado "Ahora Musk piensa que es Henry Kissinger", comparando sus ínfulas entrando en política global con un antiguo secretario de estado americano que tuvo gran influencia en el mundo.