Elon Musk promete hacer un regalo a toda la humanidad y será completamente gratis

Elon Musk es sin duda una de las personas más rica de todo el planeta que da una gran cantidad de juego con las polémicas en las que se ve involucrado. Pero también por las estrategias que siguen sus empresas. Además de Tesla o X, Musk también es dueño de Starlink. Una compañía que trata de ofrecer conexión a internet a través de una serie de satélites. Todo ello sin depender de una torreta de cobertura.

Ahora mismo Starlink se encuentra enviando de manera constante nuevos satélites que incluso se pueden ver en alguna noche desde nuestro país. Pero ahí no se queda su plan, y ahora mismo la compañía está desarrollando un servicio llamado Starlink Direct-to-cell que permitirá a los satélites en órbita crear una red 4G para que nos podamos conectar desde nuestro smartphone estemos donde estemos.

Usar Starlink como emergencia y sin pagar nada será posible

Esto no es algo fácil de hacer, y es por ello que no será inmediato. De momento sabemos que la compañía comenzará a ofrecer el servicio de envío de mensajes de texto a partir de finales de año. Pero para las llamadas telefónicas se va a tener que esperar hasta el año 2025.

Otra cosa que tampoco se conoce es el precio. De momento, Musk no ha desvelado cuánto costará el hecho de conectarse a su red de satélites para realizar llamadas telefónicas con cobertura 4G. Pero sí que nos ha dado una alegría, o mejor dicho, un regalo a toda la sociedad.

Y es que a través de un mensaje en su cuenta de X ha desvelado que cualquier persona, esté o no pagando el servicio, va a poder conectarse a su red de satélites para realizar una llamada a los servicios de emergencia. Esto es ideal para cuando nos ubicamos en "zona blanca" donde el teléfono no puede conectarse a ninguna torre de cobertura. En concreto lo ha anunciado así:

Después de una cuidadosa consideración, SpaceX Starlink proporcionará acceso gratuito a los servicios de emergencia para teléfonos móviles a las personas en apuros. Esto se aplica en todo el mundo, sujeto a la aprobación de los gobiernos de los países. No podemos imaginar una situación en la que alguien muera porque lo olvidó o porque no pudo pagar

Argumenta que esta es una medida por el bien de la seguridad de todos. E incluso apela a que esto es un gesto de gran generosidad porque las cuentas de Starlink ahora mismo están en una situación precaria que requiere de un mayor volumen de suscripciones. Si bien, todavía no sabemos cuándo estará disponible esta función "salvadora" para todos.

