Encuentra la cafetería con mejor Wi-Fi, mejor café o más silenciosa gracias a esta web

En la actualidad un ordenador portátil o una tablet puede ser el epicentro de nuestra oficina o negocio, posibilitándonos trabajar desde cualquier lugar.

El verdadero reto es encontrar sitios que sean cómodos, silencios y, sobre todo, que tengan buena conexión a Internet. Aquí es donde entra Workmode, una plataforma en la que descubrir lugares en los que poder montar nuestra oficina por unas horas.

Es muy fácil ayudar a que siga creciendo esta plataforma

En palabras del propio servicio, "la meta de Workmode es ayuda al usuario a encontrar el mejor lugar en el que trabajar". El funcionamiento es muy sencillo: una vez que entremos nos pedirá acceder a la ubicación y veremos un mapa con pines cercanos.

A la izquierda nos desglosará los mejores lugares para trabajar, con puntuaciones y horarios. Podemos ordenar este listado por: velocidad de conexión, distancia, valoraciones, calidad del café y lo silencioso que es este sitio.

Este es un punto importante, ya que unas veces podríamos necesitar una conexión a Internet rápida, mientras que en otras ocasiones lo primordial podría ser silencio para trabajar lo más concentrado posible.

Me ha sorprendido al probarla, ya que pensé que en una ciudad pequeña no saldrían resultados

La realidad es que me he sorprendido al probarlo, ya que pensaba que en una ciudad como Pontevedra no aparecerían resultados. Si te acercas a uno de estos sitios puedes darle a "probar velocidad", así ayudarás a que la plataforma tenga más datos sobre esta cafetería.

Al terminar de hacer el test también nos permite valorar la calidad del café, lo silencioso que es este lugar y lo cómodo que son los asientos. Que sea tan sencillo valorar los locales ayudará a que esta plataforma siga creciendo.

Otro punto positivo es que podemos buscar en otras ciudades, por si estamos planeando un viaje y queremos saber en qué lugares podremos trabajar cómodamente una vez que estemos allí.