Los españoles reciben al mes varias ofertas de trabajo... y cuando no se muestra el salario o hay poca información, no responden

Manfred es una plataforma experta en contratación en España. Como explican en su LinkedIn, hay un montón de recruiters que buscan candidatos para cubrir las vacantes de sus clientes y esta idea tiene un enfoque diferente: cuidan la carrera de los profesionales que confían en ellos para que cuando una empresa les pida ayuda para encontrar el talento que necesita ya sepan muy bien quién es la persona que mejor encaja.

Ahora la lanzado un estudio muy interesante que analiza por qué una persona en España no responde a una empresa que le ofrece una vacante. Y la conclusión más relevante es que en la gran mayoría de ocasiones es porque la empresa no oferta el puesto de la manera correcta.

La mayoría de mensajes con ofertas de empleo son contestados pero hay candidatos que solo contestan 1 de cada 5 ofertas. Más de la mitad de las personas encuestadas recibe más de 3 mensajes de oferta al mes.

El principal problema de una empresa que no recibe casi respuestas cuando presenta una vacante y busca trabajadores es cuando usa la automatización de mensajes o usa plantillas estándar para llegar a potenciales candidatos. Además, la gente que decide no responder también suele ser porque hay falta de información en el puesto que se presenta o no se da información sobre el salario.

Los españoles reciben muchas ofertas, sobre todo en LinkedIn

La cantidad de ofertas que una persona recibe al mes ha caído en los últimos años, según este estudio. Para más de la mitad de las personas, la media de ofertas

mensuales está entre 0-2. Mientras que en el 2021-22 la media era de 4-6/ mes, según los datos de Manfred.

Sin embargo todavía hay muchos perfiles que reciben más de 3 ofertas mensuales. Prácticamente la otra mitad y es que cuanto mayor es la experiencia y la especialización, más ofertas se reciben. El 5,4% de personas reciben más de 10 ofertas al mes.

Y las empresas tienen claro cómo les gusta conectar con los posibles futuros empleados: la red social LinkedIn. Así que si buscas trabajo, cuida bien tu perfil. También muchas empresas apuestan por escribir al mail (probablemente sacado de LinkedIn también). En general, la gente entrevistada también está contenta de ser conectada a través de alguno de estos dos medios, antes de recibir una llamada de teléfono o de ser acechada en un encuentro en persona.

