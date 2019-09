Esta inteligencia artificial lee las políticas de privacidad por ti y señala las posibles amenazas

Hace unas décadas, los seres humanos no teníamos que firmar demasiados contratos o acuerdos (lejos del matrimonio y un par de cosas más). Hoy en día no tendríamos tiempo a leer los términos de uso de la cantidad de servicios que utilizamos, y eso podría traernos algún que otro susto.

Es por eso que una plataforma como Guard tiene tanto atractivo. Se trata de una inteligencia artificial que se encargará de leer las políticas de privacidad por nosotros, para así "detectar las amenazas" que esconden.

Que una IA "pierda" el tiempo leyendo por ti

Detrás de este proyecto se encuentra Javi Rameerez, un desarrollador español que asegura que "ha sido divertido trabajar" en este producto. Afirma que, de momento, Guard es una web que se encarga de mostrar algunos de los resultados de la IA de una manera sencilla, organizada y visual.

Si accedemos a la web de Guard veremos un listado con los servicios analizados, en el que encontraremos plataformas tan conocidas como Twitter, Instagram, Tinder, Netflix, Telegram, LinkedIn, Reddit o YouTube.

Un punto positivo es que nos mostrará ya en esta web principal unas puntuaciones que nos indican si el producto tiene más o menos "puntos negros" en cuanto a privacidad se refiere.

Por ejemplo, en el caso de Instagram, la inteligencia artificial nos indica que su política de privacidad dejan bien claro que la plataforma "no puede garantizar la seguridad de cualquier información que usted transmita o garantizar que la información no pueda ser accedida, revelada, alterada o destruida".

Además, en algunas plataformas vendrán enlazados algunos de los últimos escándalos de privacidad que han protagonizado. También hay servicios con una puntuación realmente buena, como es el caso de Telegram.

En la parte inferior encontramos dos maneras de ayudar que este proyecto siga creciendo. Por un lado puedes ayudar a entrenar a esta IA para que puede aprender a leer más políticas de privacidad, o enviar el nombre/web del siguiente servicio que crees que deba ser analizado.

Su creador está trabajando en una app que ya se encuentra en fase beta

Pero esto no es todo, Rameerez asegura que está "trabajando en un spin off": una aplicación que nos ayudará a "proteger nuestra privacidad digital". Afirma que es una especie de "antivirus, enfocado a la privacidad".

Esta aplicación se encuentra en fase de prueba, y en esta página web podemos inscribirnos para poder acceder a la beta. Como decía al principio de este artículo, cada vez es más complicado leer todas los términos de servicio de todas las plataformas que usamos. Iniciativas como 'Guard' son muy necesarias para saber qué estamos aceptando sin tener que perder horas de nuestra vida investigando.