Estas dos extensiones seguirán mostrando los 'dislikes' de YouTube después de que el portal elimine el contador de sus vídeos

Hace unos días, nos hacíamos eco de la decisión de YouTube de suprimir el contador de 'dislikes' de sus vídeos, cuya cifra ya sólo será visible para el creador del vídeo en cuestión; una medida que ya está empezando a implementarse de forma progresiva, pero que, desde luego, no ha sido bien recibida por los usuarios.

De hecho, a pesar de que la razón alegada para este cambio fue la de proteger a los creadores de contenidos frente al acoso, muchos youtubers se han manifestado en contra del mismo. Incluso Jawed Karim, cofundador de la plataforma, ha mostrado su 'dislike' respecto a esta medida con un comentario en su primer vídeo… que también es el primer vídeo subido a YouTube en toda su historia:

"Si todos los youtubers están de acuerdo en que quitar los 'dislikes' es una idea tonta, probablemente lo sea. Inténtalo de nuevo, YouTube".

Un vistazo a… 14 Trucos para aprovechar al máximo Youtube

Toma, lo que YouTube no quiere que veas

Sin embargo, dos desarrolladores, han decidido ya mostrar su desacuerdo con la supresión de los 'dislikes' de otra manera más contundente: boicoteándola. ¿Cómo? Creando sendas extensiones para el navegador que permitan a sus usuarios seguir mostrándolos: YT-Dislikes-Viewer y Return YouTube Dislike.

Como explica PGamerX, creador de la primera de las extensiones:

"Acabo de revisar los registros de cambios oficiales de Youtube y parece que su API de datos dejará de proporcionar [datos sobre los] dislikes. Por eso, acabo de lanzar una API de archivado que permitirá a cualquiera ver los disgustos de cualquier video. Este paquete mantendrá el registro de la cantidad de dislikes de cualquier video y lo remitirá a la API. ¡En el futuro, haremos algo aún mejor!".

¿Qué significa esto? La API de datos de YouTube no dejará de proporcionar estos datos hasta dentro de unas semanas, tiempo que aprovecharán para recopilar las cifras actuales de 'no me gusta' de los vídeos de YouTube, para que sigan visibles (para los usuarios de la extensión) una vez que la actualización haya llegado a todos los usuarios.

Tras eso, su creador buscará un modo de seguir registrando los nuevos dislikes que se produzcan a partir de ese momento. Por su parte, la otra extensión que nos ocupa —Return YouTube Dislike— también se basa por ahora en ese mismo principio.

Ojo, porque no notarás ningún cambio al instalarlas si todavía no te han suprimido el contador de 'dislikes' de YouTube

Ahora bien, ¿cómo podemos instalar cualquiera de estas extensiones? Si eres usuario de Mozilla Firefox lo tienes fácil: accede a sus páginas en el repositorio de addons de Mozilla e instálalas. Fácil: [Return YouTube Dislike / YT-Dislikes-Viewer].

Return YouTube Dislike está a la espera de ser admitida en la Chrome Web Store, pero el autor de la otra extensión no va a molestarse en intentarlo "porque tendré que pagar una tarifa de 5$ y hay una alta probabilidad de que Google la rechace", por lo que los usuarios de los navegadores basados en Chromium (como Google Chrome, Microsoft Edge, Brave u Opera) tendrán que seguir estos pasos:

Descarga la última versión (Return YouTube Dislike / YT-Dislikes-Viewer) y descomprímela.

Accede a la página de extensiones de tu navegador y activa el 'Modo para desarrolladores'. En Google Chrome es a través de chrome://extensions, y en Edge? pues de edge://extensions.

Página de extensiones de MS Edge.

Una vez activado el modo para desarrolladores, nos aparecerá un botón llamado "Cargar desempaquetado" . Haz clic en él y selecciona la carpeta descomprimida.

En el caso de YT-Dislikes-Viewer, una vez que la extensión se haya agregado a tu navegador, haz clic en el icono de la extensión e ingresa su clave de la API (sigue las instrucciones de la ventana emergente).

Return YouTube Dislike también está disponible como Userscript, y según su web están "considerando la integración con la aplicación móvil Youtube Vanced, si los desarrolladores quieren utilizar nuestra API".