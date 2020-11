Tras varios años acumulando millones de dislikes, YouTube decide cancelar el 'Rewind' de 2020

En 2018, YouTube llegó a batir el récord de dislikes en la plataforma con la edición de ese año del 'YouTube Rewind'. En cuestión de horas llegó a superar los 10 millones de "no me gusta", y este es el mejor ejemplo para entender cómo este evento anual ha ido perdiendo interés con cada edición.

Hace unas horas, la compañía emitió un comunicado en Twitter, anunciando que este año no publicarán su clásico 'Rewind'. Alegan que "2020 ha sido un año diferente, y no se siente bien fingir que no lo ha sido".

About Rewind this year. pic.twitter.com/oVayH8iyqG — YouTube (@YouTube) November 12, 2020

La edición de 2019 pasó un poco más inadvertida, ya que huyeron del formato original y optaron por un mashup. Volvieron los dislikes, y actualmente sum más de 9,2 millones de "no me gusta" (frente a los 3,4 millones de likes):

YouTube lleva creando este vídeo recopilatorio desde el año 2010. Llama la atención que en el comunicado hacen referencia directa a lo ocurrido en 2018, aunque buscan poner en valor cuál ha sido la apuesta con estos vídeos:

Volviendo a 2018, un año que parece que ha servido como una estocada mortal para este contenido, en aquel momento YouTube entonó el mea culpa, reconociendo que iban a tomar nota de lo sucedido y que esa edición serviría como punto de inflexión:

YouTube termina el comunicado de este año afirmando que "mucho de lo que ha sucedido en 2020 fue creado por todos vosotros". Esto es justo lo que algunos usuarios están criticando sobre esta decisión, "ya que toneladas de creadores trabajaron 10 veces más duro este año para proporcionar a la gente entretenimiento y positividad":

This really sucks. tons of creators worked 10x harder this year to provide people with entertainment and positivity. Just because this year has been ‘bad’ i think it sucks to not credit the creators that helped your business thrive in this climate..